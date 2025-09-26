Heavy rains lash Chhattisgarh ahead of monsoon departure, orange-yellow alert for 28 districts छत्तीसगढ़ में मॉनसून की विदाई से पहले जमकर बरस रहे बादल, 28 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में मॉनसून की विदाई से पहले जमकर बरस रहे बादल, 28 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

प्रदेश के बारिश संभावित जिलों में पानी गिरने के साथ ही बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। साथ ही अचानक तेज हवा भी चल सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Fri, 26 Sep 2025 06:09 PM
छत्तीसगढ़ में मॉनसून की विदाई से पहले बादल जमकर बरस रहे हैं। एक दिन पहले रायपुर में 143 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, वहीं अब बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ में 26 से 29 सितंबर तक अधिकांश जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उधर मौसम विभाग ने 28 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों भारी बारिश होने की संभावना है।

इन इलाकों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के नारायणपुर, कोंडागाांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनाांदगाांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जाांजगीर-चाांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और बलरामपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां बारिश के साथ ही बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है और अचानक तेज हवा भी चल सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

कहां कितना पानी बरसा?

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान रायपुर में 143 मिमी, गरियाबंद में 136 मिमी, कांकेर में 87 मिमी, नारायणपुर में 70.4 मिमी, बालोद में 110.9 मिमी, अंबागढ़ चौकी 106 मिमी, बलौदाबाजार-भाटापार में 105 मिमी, महासमुंद में 78.9 मिमी, कोंडागांव में 63.7 मिमी, बीजापुर में 56 मिमी, दंतेवाड़ा में 49 मिमी, बस्तर में 39 मिमी, बिलासपुर में 42.2 मिमी, जांजगीर-चांपा में 48.3 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 39 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, अंबागढ़ चौकी सहित अन्य जिलों में मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है।

सिनोप्टिक मौसम की स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा रामपुर, बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर, वेरावल से होकर गुजर रही है। उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और मध्य क्षोभमंडल स्तर तक विस्तारित है। इसके प्रभाव में, अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है।

26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक समुद्र तल से 4.5 और 5.8 किमी ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

