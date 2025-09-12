heavy rains in Chhattisgarh for the next 3 days, orange-yellow alert issued for many districts छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन जमकर बरसेगा पानी, 29 जिलों के लिए विभाग ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन जमकर बरसेगा पानी, 29 जिलों के लिए विभाग ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन यानि गुरुवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Fri, 12 Sep 2025 06:33 PM
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मॉनसूनी गतिविधियों में फिर वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह बताते हुए विभाग ने कहा कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को 29 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में मेघगर्जन की गतिविधियों में वृद्धि के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, बेमेतरा, मुंगेली, सुरगुजा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बालोद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बादल गरजने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। इसके साथ ही 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट शुक्रवार देर रात तक के लिए जारी है।

इस सिस्टम से होगी बारिश

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक औसत समुद्र तल पर मॉनसून की द्रोणिका श्रीगंगानगर, बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक पहुंच रही है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से सटे दक्षिण ओडिशा पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से झारखंड होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से सटे दक्षिण ओडिशा पर औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश होगी।

कहां-कितना बरसा पानी

मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन यानि गुरुवार को कांकेर जिले में सबसे ज्यादा 76.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मुंगेली में 66.5 मिमी, सुकमा में 19, बीजापुर में 44, नारायणपुर में 38 मिमी, कोंडागांव में 29.7 मिमी, बस्तर में 36.2 मिमी, दंतेवाड़ा जिले में 15 मिमी, गरियाबंद में 47.4 मिमी, बालोद में 31.3 मिमी, दुर्ग में 34.3 मिमी, रायपुर में 37.5 मिमी, कबीरधाम में 33.8 मिमी, बिलासपुर में 51 मिमी, बलौदाबाजार-भाटापारा में 50.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 31.2 मिमी, सक्ती जिले में 36.9 मिमी, सरगुजा में 40 मिमी, रायगढ़ में 21.6 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है।

(रिपोर्ट संदीप दीवान)

