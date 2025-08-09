छत्तीगसढ़ में फिर दिखेगा भारी बारिश का दौर, 3 दिन इन जिलों में येलो अलर्ट

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 5 दिन तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान किन जिलों में जारी किया गया है येलो अलर्ट... जानें

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश वाला मौसम के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि कोरिया जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई। मौसम विभाग की मानें तो 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने 5 दिन तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। कहीं कहीं भारी बारिश भी देखी जा सकती है।

9, 10 और 11 अगस्त को कैसा मौसम? मौसम विभाग ने 9, 10 और 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, कोरबा, रायपुर, बालोदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनादगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।

11 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 9, 10 और 11 अगस्त को ही दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त को गरियाबंद, कांकेर और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज बिजली गिरने के साथ ही मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ में 12 अगस्त से मौसम ज्यादा खराब होना शुरू होगा।

12 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 12 अगस्त को सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनादगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को ही रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर जिलों में भी बारिश के आसार हैं।