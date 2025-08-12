छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी; किन जिलों में ऑरेंज और कहां यलो अलर्ट?

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में एकबार फिर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। किन जिलों में ऑरेंज और कहां यलो अलर्ट? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से आगामी तीन दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिखने को मिल सकता है। इधर मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। रायपुर में सुबह मध्यम बारिश हुई है। बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वहीं उमस भरी गर्मी का अहसास भी हो रहा है।

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपर, कोरबा, दुर्ग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है।

40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। रायपुर में सुबह मध्यम बारिश हुई है, जिसने उमस को बढ़ा दिया है। वहीं 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर इन 6 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने के साथ भारी बारिश की संभावना है।

यह सिस्टम कराएगा बारिश रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसूनी गतिविधियों में अब तेजी आने वाली है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। बुधवार को इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम मध्य में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से आगामी तीन दिन तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ ही दक्षिणी हिस्से के एक दो स्थानों पर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

बलरामपुर-रामानुजगंज में झमाझम पिछले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सबसे ज्यादा 76.6 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। इस साल मानसून सरगुजा संभाग पर ज्यादा मेहरबान है।

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, बालोद जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश की गतिविधि कम होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले दुर्ग जिला में सबसे ज्यादा 35.2 डिग्री अधिकतम तापमान और राजनांदगांव में न्यूनतन तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया।