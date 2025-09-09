छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट

राजधानी रायपुर में आसमान में बादल घिरे रहने के साथ बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के ऊपर बनी एक नई द्रोणिका की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम से लेकर भारी वर्षा का एक नया दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जशपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के लिए मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने यह चेतावनी मंगलवार रात तक के लिए जारी की है।

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो सभी संभागों में अनेक स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इस दौरान सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सबसे ज्यादा पानी कोरिया जिले में गिरा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मध्यम वर्षा के साथ-साथ बादल गरजने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।

मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया जिले के पटना में सबसे ज्यादा 74.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सुकमा में 40, दंतेवाड़ा में 38.6, गरियाबंद में 38.4, धमतरी में 34.1, बस्तर में 32.7, नारायणपुर में 32.2, बालोद में 31, रायगढ़ में 26, कबीरधाम में 28.1, रायपुर में 26.6, बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया।

अगले तीन दिन इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान 9 सितंबर मंगलवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, रायगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, रायपुर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने व बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है।

10 सितंबर बुधवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोरबा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, बलौदा-बाजार, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, महासमुंद, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद और रायपुर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

11 सितंबर गुरुवार को मौसम विभाग ने कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान इन सभी जिलों में आंधी आने व बिजली गिरने का अनुमान भी लगाया है।

