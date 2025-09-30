नए सिस्टम से छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

1 अक्टूबर 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम में एक अवदाब में बदलने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में मंगलवार से एक बार फिर बारिश की झड़ी लगने वाली है। ऐसा बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में बनने वाले एक निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से होगा। जिसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार से अगले 4 दिन मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान बारिश का असर दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिखाई देगा। ऐसे में विभाग ने मंगलवार को सूरजपुर और सरगुजा जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते बाकी के ज्यादातर जिलों बारिश और कुछ जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट मंगलवार रात तक के लिए जारी किया गया है। विभाग ने कांकेर में अगले तीन दिन मूसलाधार बारिश व ओले गिरने का अलर्ट दिया है।

रायपुर शहर के मौसम का पूर्वानुमान मंगलवार 30 सितंबर को राजधानी रायपुर के आसमान में सामान्यतः बादलों से घिरे रहने तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो मंगलवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश नारायणपुर जिले में 22 मिमी दर्ज की गई। जबकि प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस भी पेण्ड्रा रोड में ही दर्ज किया गया।

अगले चार दिन बारिशमय रहेगा इन जिलों का मौसम 30 सितंबर मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने कांकेर में मूसलाधार बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश होने और आंधी आने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सूरजपुर और सरगुजा में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि प्रदेश के बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

1 अक्टूबर बुधवार के लिए मौसम विभाग ने सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कांकेर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है, जबकि बेमेतरा, बलोदा बाजार, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद जिलों के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इन पाँच जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।

2 अक्टूबर गुरुवार के लिए विभाग ने कांकेर में मुसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी है, जबकि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बालोद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है।

3 अक्तूबर शुक्रवार के लिए विभाग ने सुकमा, बीजापुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और सरगुजा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदा-बाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी और गरियाबंद जिलों के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा।