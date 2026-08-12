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छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश! IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मानसूनी गतिविधियों में अपेक्षाकृत कमी रहने की संभावना है। इस दौरान तेज बारिश की रफ्तार थमने और दिन में धूप निकलने से उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी बंगाल तट के आसपास सक्रिय हो रहे नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 13 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दोबारा तेज होने के आसार हैं।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। दोपहर से शाम के बीच कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश अथवा बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून ट्रफ के आगे बढ़ने के कारण फिलहाल भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है।

इन 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तथा बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले अलर्ट के दायरे में हैं। इसके अलावा रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा और राजनांदगांव के साथ रायगढ़ के कुछ इलाकों में भी मौसम बदलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

अगले 3 दिन कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बना मानसून ट्रफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी बंगाल तट के पास नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 13 से 15 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इस अवधि में प्रदेश के कई शहरों और इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।

बुधवार को भारी बारिश की गतिविधियां सीमित रहने से दिन के समय धूप निकलने की संभावना है, जिससे तापमान के साथ उमस का असर महसूस हो सकता है। वहीं स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से दोपहर और शाम के दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार बने रहेंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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