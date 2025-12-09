Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Head severed from body with 17 blows, body stuffed in a bag and thrown into a pond.
थप्पड़ के बदले हत्या! 17 वार कर सिर धड़ से किया अलग, थैली में भरकर तालाब में फेंकी लाश

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक, आरोपी का युवक के साथ झगड़ा हुआ था। उसने थप्पड़ का बदला सिर धड़ से अलग करके लिया।

Dec 09, 2025 07:03 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोंडागांव
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने रंजिश के बीच एक थप्पड़ का बदला हत्या करके लिया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी का युवक के साथ झगड़ा हुआ था। उसने थप्पड़ का बदला सिर धड़ से अलग करके लिया।

मामला विश्रामपुरी थाने का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी श्यामलाल नेताम लछीन्दर पांडे को धोखे से जंगल की तरफ ले गया था। वहां उसने पहले ही हत्या करने का इंतजाम कर रखा था। आरोपी ने कुल्हाड़ी से मृतक के सिर को अलग कर दिया। उसने सिर पर 17 वार किए और धड़ से अलग कर दिया।

हत्या का खुलासा न हो सके, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त किया था। आरोपी ने युवक के कटे हुए सिर को थैली में भरकर तालाब के किनारे गड्डा खोजकर दफना दिया था। इस घटना का खुलासा मोबाइल फोन में मिले वीडियो से हुआ है।

वीडियो के जरिए हत्या के खुलासे के लिंक तो मिल गए, लेकिन पुलिस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने हत्या के दरमियान का वीडियो बनाया था, जिसे पुलिस ने प्राप्त कर लिया था। जांच-पड़ताल के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा फरार है। पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि जंगल में एक आदमी की सिर कटी लाश मिली थी। शुरूआत में ऐसा अनुमान लगाया गया कि व्यक्ति की हत्या किसी जंगली जानवर के चलते हुई है, लेकिन फिर बाद में मामला कुछ और ही सामने आया है। जांच हुई, डॉग स्क्वॉड टीम और फोरेंसिक टीम आई तो कड़ियां मिलने लगीं। फिर कपड़ों के आधार पर शव की पहचान हुई। और आरोपी तक पहुंचे।

