पत्नी से करता था मजाक और छींटाकसी, कोरबा में गुस्साए पति ने धारदार हथियार से की हत्या

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में रविवार देर रात हुए एक जघन्य हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की वजह मृतक द्वारा आरोपी की पत्नी से मजाक छींटाकसी करना बताया गया है, जिसके चलते पति काफी खफा हो जाता था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बाड़ी में मिली लाश प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह ग्रामीणों ने नंदकुमार पटेल का रक्तरंजित शव गांव में एक घर के बाड़ी परिसर के पास पड़ा देखा। सूचना मिलते ही करतला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ की। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। जांच के दौरान डॉग स्क्वायड ने अहम सुराग देते हुए पास ही रहने वाले जयशंकर के घर तक पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ और पूछताछ की गई।

पत्नी से मजाक और छींटाकसी… पूछताछ में सामने आया कि मृतक नंदकुमार पटेल का आरोपी के घर आना-जाना था और वह आरोपी की पत्नी के साथ कथित तौर पर मजाक और छींटाकसी करता था। रविवार रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने नंदकुमार पटेल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।