छत्तीसगढ़ में युवती की बेरहमी से हत्या, पहले चाकू से किए वार, फिर जला दिया; इस बात से नाराज था प्रेमी
संक्षेप: वारदात को अंजाम देने के लिए पैकरा ने 24-25 अक्टूबर की रात लगभग डेढ़-दो बजे तेजस्विनी को घर से बाहर निकलने के लिए मना लिया। हालांकि इस बार भी जब उसने रिश्ता फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक 25 वर्षीय शख्स को अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को एक युवती का जला हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान चरोटी गांव की रहने वाली 26 वर्षीय तेजस्विनी पटेल के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला को आग लगाने से पहले उस पर कई बार चाकू और धारदार हथियार से वार किया गया था। आरोपी ने सिर्फ इसलिए उसका खून कर दिया, क्योंकि वह ब्रेकअप के बाद पैचअप करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी।
इस केस की जांच के लिए पुलिस ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी। घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए और गवाहों के बयानों और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर उसी गांव में रहने वाले मृतका के पूर्व बॉयफ्रेंड सालिक राम पैकरा को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी पैकरा ने पुलिस से कहा कि वह और तेजस्विनी दोनों मजदूरी किया करते थे और पिछले चार-पांच महीनों से दोनों के बीच अफेयर भी चल रहा था। हालांकि हाल ही में दोनों के बीच हुए मनमुटाव के बाद दोनों अलग हो गए थे। लेकिन पैकरा उस पर मिलने और रिश्ता फिर से शुरू करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जब युवती ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया।
जिसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए पैकरा ने 24-25 अक्टूबर की रात लगभग डेढ़-दो बजे तेजस्विनी को घर से बाहर निकलने के लिए मना लिया। हालांकि इस बार भी जब उसने रिश्ता फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उस पर चाकू और लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह उसके शव को चारे के ढेर के पास घसीटकर ले गया और फिर उसे आग लगा दी।
पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या करने के बाद वह घर लौट आया और सोने चला गया। अगली सुबह वह उठा और दूसरे गांव चला गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि उसने अलग-अलग महिलाओं के नाम से 19 फ़र्ज़ी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल वह अजनबियों से बातचीत करने के लिए करता था।
