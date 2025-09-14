Have you seen a bear drinking a cold drink? A young man risked his life to make a reel; VIDEO भालू को कोल्ड ड्रिंक पीते देखा है? युवक ने जान जोखिम में डालकर बनाई खौफनाक रील; VIDEO, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
भालू को कोल्ड ड्रिंक पीते देखा है? युवक ने जान जोखिम में डालकर बनाई खौफनाक रील; VIDEO

शेयर की जा रही इस रील को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बनाया है। हालांकि ये नजारा देखने में मनोरंजक लग सकता है, लेकिन वन्यजीव के जानकारों ने बताया कि यह बहुत खतरनाक भी हो सकता था।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कांकेरSun, 14 Sep 2025 07:56 PM
भालू को कोल्ड ड्रिंक पीते देखा है? युवक ने जान जोखिम में डालकर बनाई खौफनाक रील; VIDEO

भारी भरकम भालू को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तैर रहा है, जिसमें एक भालू कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ दिखाई देता है। शेयर की जा रही इस रील को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बनाया है। हालांकि ये नजारा देखने में मनोरंजक लग सकता है, लेकिन वन्यजीव के जानकारों ने बताया कि यह बहुत खतरनाक भी हो सकता था।

वायरल हो रहा वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर का है। वीडियो में कच्ची सड़क पर एक भारी-भरकम भालू चलता हुआ दिखाई देता है। तभी एक युवक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर स्क्रीन के सामने आ जाता है और पास आ रहे भालू की तरफ बढ़ता है। और भालू के सामने जमीन पर बोतल रख देता है। भालू देखते ही अपनी गति को थोड़ा बढ़ाता है, तब तक लड़का मुस्कुराता हुआ वापस आता दिखाई देता है।

भालू बोतल के पास आता है और आराम से बैठकर बोतल उठाता है। इसके बाद वह बच्चों की तरह जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से कोल्ड ड्रिंक उठाता है मुंह से लगाकर पीने लगता है। भालू इत्मिनान से जमीन पर बैठा-बैठा पूरी बोतल एक सांस में गट-गट करके पी जाता है। बोतल पूरी खाली करने के बाद भालू इधर-उधर देखता है और वीडियो खत्म हो जाती है।

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग युवक की बहादुरी की तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग उसके द्वारा ऐसा करने को मूर्खता और जान जोखिम में डालना बता रहे हैं। वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट भी इसे खतरनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि भालू एक खतरनाक जानवर है। वीडियो में दिखाई दे रहा भालू शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आक्रामक होने में पल भर की देरी नहीं होती। इसके चलते युवक की जान भी जा सकती थी।

