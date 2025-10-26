क्या आपने 8 पैर, 3 कान, 2 कमर वाले बकरी के बच्चे को देखा है? कहां जन्मा असामान्य बच्चा?
क्या आपने 8 पैर, 3 कान, 2 कमर वाले बकरी के बच्चे को देखा है? जी हां, ऐसे ही बकरी के बच्चे ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जन्म लिया है। इस असामान्य बच्चे के जन्म के बाद से ही इलाके में सनसनी मची हुई है। हर कोई इस बकरी के असामान्य बच्चे को देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन, बच्चे ने जन्म के कुछ समय बाद दम तोड़ दिया था। ये घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के दूरस्थ गाँव बोकराटोला में घटी है।
यह दुर्लभ जन्म शनिवार की सुबह रामकेश साहू के घर हुआ है। जब बकरी ने दो बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक पूरी तरह स्वस्थ था जबकि दूसरे की शारीरिक संरचना विचित्र थी और जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।
स्थानीय पशु चिकित्सक डॉ. अजय वर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया,"यह जैविक विकृति का दुर्लभ मामला है, जो भ्रूण के असम्पूर्ण विभाजन के कारण होता है। ऐसी स्थिति में जुड़वाँ भ्रूण पूरी तरह अलग नहीं हो पाते और एक शरीर में ही विकसित होते हैं।" उन्होंने बताया कि ऐसे मामले बहुत कम सामने आते हैं और यह आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है।
घटना की खबर फैलते ही गाँव और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग बच्चे को देखने के लिए रामकेश साहू के घर पहुँचे। कई लोगों ने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था।
ग्रामीण रामकेश साहू ने बताया,"हमारे लिए यह हैरानी और दुख की बात है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर गया, लेकिन लोग इसे देखने आ रहे हैं। हमने स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी है।"
पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामले प्रकृति की विचित्रता को दर्शाते हैं लेकिन इनसे पशु स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं होता। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है।
रिपोर्ट- संदीप दीवान
