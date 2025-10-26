Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Have you ever seen a baby goat with 8 legs, 3 ears, and 2 waists? Where was this unusual baby born?
क्या आपने 8 पैर, 3 कान, 2 कमर वाले बकरी के बच्चे को देखा है? कहां जन्मा असामान्य बच्चा?

क्या आपने 8 पैर, 3 कान, 2 कमर वाले बकरी के बच्चे को देखा है? कहां जन्मा असामान्य बच्चा?

संक्षेप: यह दुर्लभ जन्म शनिवार की सुबह रामकेश साहू के घर हुआ है। जब बकरी ने दो बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक पूरी तरह स्वस्थ था जबकि दूसरे की शारीरिक संरचना विचित्र थी और जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।

Sun, 26 Oct 2025 05:35 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सूरजपुर
share Share
Follow Us on

क्या आपने 8 पैर, 3 कान, 2 कमर वाले बकरी के बच्चे को देखा है? जी हां, ऐसे ही बकरी के बच्चे ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जन्म लिया है। इस असामान्य बच्चे के जन्म के बाद से ही इलाके में सनसनी मची हुई है। हर कोई इस बकरी के असामान्य बच्चे को देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन, बच्चे ने जन्म के कुछ समय बाद दम तोड़ दिया था। ये घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के दूरस्थ गाँव बोकराटोला में घटी है।

यह दुर्लभ जन्म शनिवार की सुबह रामकेश साहू के घर हुआ है। जब बकरी ने दो बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक पूरी तरह स्वस्थ था जबकि दूसरे की शारीरिक संरचना विचित्र थी और जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।

स्थानीय पशु चिकित्सक डॉ. अजय वर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया,"यह जैविक विकृति का दुर्लभ मामला है, जो भ्रूण के असम्पूर्ण विभाजन के कारण होता है। ऐसी स्थिति में जुड़वाँ भ्रूण पूरी तरह अलग नहीं हो पाते और एक शरीर में ही विकसित होते हैं।" उन्होंने बताया कि ऐसे मामले बहुत कम सामने आते हैं और यह आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सेंसर के पास पानी छिड़ककर रेखा सरकार AQI डाटा के साथ कर रही छेड़छाड़, AAP
ये भी पढ़ें:1 किलो प्लास्टिक देने पर खाना, आधा किलो पर नाश्ता; PM ने की अनोखे कैफे की तारीफ
ये भी पढ़ें:1 बोरी सिक्का लेकर शोरूम पहुंचा किसान, बेटी को दिलाई स्कूटी; देखिए भावुक VIDEO

घटना की खबर फैलते ही गाँव और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग बच्चे को देखने के लिए रामकेश साहू के घर पहुँचे। कई लोगों ने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था।

ग्रामीण रामकेश साहू ने बताया,"हमारे लिए यह हैरानी और दुख की बात है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर गया, लेकिन लोग इसे देखने आ रहे हैं। हमने स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी है।"

पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामले प्रकृति की विचित्रता को दर्शाते हैं लेकिन इनसे पशु स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं होता। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News Surajpur Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।