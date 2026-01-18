हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने का आरोप, छत्तीसगढ़ में उबाल; पीएम मोदी पर FIR की मांग

संक्षेप: हनुमान जी के प्रतिरूप वाली पतंग उड़ाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बजरंगबली का अपमान बताया है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

मकर संक्रांति के अवसर पर हनुमान जी जैसा दिखने वाली पतंग उड़ाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर हनुमान जी के प्रतिरूप वाली पतंग को उड़ाने का आरोप लगाते हुए इसको बजरंगबली का अपमान बताया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीएम मोदी पर एफआईआर की मांग रायपुर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की। रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने आरोप लगाया कि हनुमान जी के प्रतीक को पतंग के रूप में उपयोग कर उड़ाया गया, पतंग काटी भी गई, यह करोड़ों हनुमान भक्तों और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।

प्रतीक का इस तरह उपयोग अनुचित- कांग्रेस कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज मांसाहारी व्यंजन लेते हैं जबकि हनुमान जी के भक्त मांस और मदिरा से दूर रहते हैं। ऐसे शख्स के साथ हनुमान जी के प्रतीक का इस तरह उपयोग करना अनुचित है।

कानूनी कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने मांग की कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक दोनों नेता हनुमान भक्तों से माफी नहीं मांगते तब तक उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

भाजपा का पलटवार वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी देवताओं में हनुमान जी ऐसे भगवान हैं जिनके पास हवा में उड़ान भरने की शक्ति है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं ऐसे में यदि पतंग पर उनका चित्र था तो इसमें अपमान जैसी कोई बात नहीं है।

हनुमान जी में ऊंची उड़ान भरने की शक्ति भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि सभी देवताओं में हनुमान जी इकलौते भगवान हैं जिनको हवा में ऊंची उड़ान भरने की शक्ति हासिल है। वह संजीवनी बूटी वाले पर्वत भी लेकर उड़ गए थे। ऐसे में यदि पतंग में उनका चित्र था तो इसमें अपमान जैसी कोई बात नहीं है।