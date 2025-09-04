hamar Chhattisgarh episode 7 Raipur haunted lal bangla people feel presence of spirits someone chokes feels suffocation हमर छत्तीसगढ़: कोई गला दबाता है, घुटन भी होती है; प्रेत आत्माओं का घर है रायपुर का लाल बंगला, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
हमर छत्तीसगढ़: कोई गला दबाता है, घुटन भी होती है; प्रेत आत्माओं का घर है रायपुर का लाल बंगला

स्थानीय लोगों के अनुसार इस बंगले में रात के समय विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने मृतकों की आत्माओं को जीवित लोगों की तरह घूमते देखा है। यहां रात में घुसने की कोशिश करने वालों को गला दबाने और असामान्य घुटन जैसी अनुभूति होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरThu, 4 Sep 2025 12:53 PM
क्या भूत होते हैं, कोई प्रेत आत्मा या चुड़ैल को किसी ने देखा है... जिन्होंने इन सबको देखा है वो दूसरों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और जिसके लिए ये सब बकवास है,वो इसे नहीं मानता। इस विश्वास और अंधविश्वास की उहापोह के बीच आज हम आपको भी एक भूतिया कहानी बताने वाले हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की,जहां विख्यात है एक बंगला जिसे लोग भूतिया घोषित कर चुके हैं। कई सालों से बंद इस बंगले के बारे में कहा जाता है कि यहां पहुंचने पर कोई गला दबाता है या घुटन जैसा महसूस होता है। तो हमर छत्तीसगढ़ की 7वीं कड़ी में हम आपको बताएंगे इस भूतिया बंगले की पूरी कहानी।

क्यों भूतिया घोषित हो गया ये बंगला?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित लाल बंगला शहर की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। यह जगह न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी आम आदमी की रोंगटे खड़े कर देगी। कहा जाता है कि इस बंगले में रहने वाले एक ही परिवार के चार सदस्यों ने किसी अज्ञात कारण या व्यक्ति के प्रभाव में आकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से यह बंगला वीरान पड़ा है। इसके चारों ओर डर का साया है। यह बंगला रायपुर के जोरा इलाके के वीरान क्षेत्र में है।

lal bangla

आत्मा भटकती हैं... लगता है कोई गला दबा रहा

स्थानीय लोगों के अनुसार इस बंगले में रात के समय विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने मृतकों की आत्माओं को जीवित लोगों की तरह घूमते देखा है। यहां रात में घुसने की कोशिश करने वालों को गला दबाने और असामान्य घुटन जैसी अनुभूति होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो। डरावनी घटनाओं और अनुभवों के चलते कोई भी व्यक्ति इस जगह पर रात में अधिक देर तक ठहरने की हिम्मत नहीं करता। लाल बंगला को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें... लेकिन सच्चाई तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं।

haunted lal bangla story

एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी

रायपुर का लाल बंगला अपनी वीरानगी और खौफनाक घटना के लिए कुख्यात है। इस बंगले की सबसे चर्चित और भयावह कहानी साल 1994 की है, जब यहां एक डॉक्टर अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। हरेली त्यौहार की रात को एक महिला डॉक्टर के घर मदद मांगने आई। डॉक्टर ने इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाही, लेकिन जैसे ही वह महिला बाथरूम में गई, वह अचानक गायब हो गई। डॉक्टर और उनकी बेटी ने मिलकर उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद डॉक्टर और उसकी बेटी अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात डॉक्टर के कमरे में रोने की आवाज आने लगी।

चीख, साया और अनजानी हरकतें

डॉक्टर की बेटी ने जब खिड़की से झांका तो उसने अपने पिता को उस कमरे में फंदे पर लटका हुआ पाया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी की भी कुछ समय बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया। तब से आज तक इस बंगले के बारे में डरावनी और अजीबोगरीब चर्चाएं होती है। स्थानीय लोगों की मानें तो अक्सर रात के समय लोग वहां चीखें, साए और अनजानी हरकतें महसूस करते हैं... बंगले में प्रवेश करने पर गला घुटने जैसा अहसास होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे से पकड़ रही हो... बंगले को लेकर जितनी मुंह और उतनी ही बातें सामने आती है।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट रिपोर्ट्स और जन चर्चाओं पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ऐसी बातों की पुष्टि नहीं करता है।)

