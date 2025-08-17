hamar Chhattisgarh episode 2 bhilai 32 bangla horror story haunted whispers white saree women asks lift know whole story हमर छत्तीसगढ़: अंधेरा और सफेद साड़ी में लड़की; भिलाई के ‘32 बंगला’ के पास किसकी आत्मा घूमती है?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़hamar Chhattisgarh episode 2 bhilai 32 bangla horror story haunted whispers white saree women asks lift know whole story

हमर छत्तीसगढ़: अंधेरा और सफेद साड़ी में लड़की; भिलाई के ‘32 बंगला’ के पास किसकी आत्मा घूमती है?

Hamar Chhattisgarh Episode 2: भिलाई के किसी चौक पर खड़े हो जाइये और 32 बंगला की बात करें तो जितने मुंह और उतनी बातें। कुछ दावा करते हैं कि उस प्रेतात्मा का अस्तित्व है। यह प्रेतात्मा एक नर्स की है। कोई कहता है कि उस नर्स की हत्या हुई थी, कोई कहता है उसने आत्महत्या की थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिलाईSun, 17 Aug 2025 04:15 PM
share Share
Follow Us on
हमर छत्तीसगढ़: अंधेरा और सफेद साड़ी में लड़की; भिलाई के ‘32 बंगला’ के पास किसकी आत्मा घूमती है?

छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के साथ-साथ नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ में कई ऐसी डरावनी जगह भी हैं, जहां जाने के नाम से ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, इस्पात नगरी भिलाई का बत्तीस बंगला। यह एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप के गैरेज रोड पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहां एक लड़की की आत्मा है। यहां से गुजरने वाले लोगों को अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह लड़की लिफ्ट मांगती है,गाड़ी में बैठती है और कुछ देर बाद गायब हो जाती है।

दरअसल, इस कहानी की शुरुआत 1990 के बीच हुई, जिसकी चर्चा आज भी लोगों के बीच होती है। भिलाई टाउनशिप के 32 बंगला चौक पर रात 12 बजे के बाद एक प्रेतात्मा घूमा करती थी। वह 32 बंगला चौक पर खड़ी रहती थी। वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती थी। तब भिलाई का गैरेज रोड 12 बजे के बाद सुनसान हो जाया करता था। कई बाइक और टेम्पो चालकों ने यह बात कही। उनका कहना था कि सफेद साड़ी में एक महिला अक्सर चौक पर खड़ी रहती है। वह वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती है और सेक्टर-7 चौक तक जाती है,फिर अचानक गायब हो जाती है। यह बात भिलाई के हर व्यक्ति की जुबान पर थी।

खौफ की पुलिस ने जांच भी की

महिला प्रेत आत्मा का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात 12 बजे के बाद इस 32 बंगला यानी दुर्ग से भिलाई आने वाले रास्ते गैरेज रोड से आना-जाना ही बंद कर दिया। यह बात पुलिस तक भी पहुंची। कोतवाली थाना सेक्टर-6 के तात्कालिक प्रधान आरक्षक जालम सिंह ने इस घटना की जांच भी की। उन्होंने तकरीबन 100 लोगों का बयान लिया। वह हर उस व्यक्ति से मिला, जिसने प्रेतात्मा को लिफ्ट देने का दावा किया था। कुछ लोग मुकर गए, कुछ ने कहा सही है। कुछ ने कहा हमने दूसरों से सुना है। लिहाजा पुलिस को इसे अफवाह बताते हुए अभियान चलाना पड़ा।

जितनी मुंह और उतनी ही बातें...

भिलाई के किसी चौक पर खड़े हो जाइये और 32 बंगला की बात करें तो जितने मुंह और उतनी बातें। कुछ दावा करते हैं कि उस प्रेतात्मा का अस्तित्व है। यह प्रेतात्मा एक नर्स की है। कोई कहता है कि उस नर्स की हत्या हुई थी, कोई कहता है उसने आत्महत्या की थी। भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव की टीम ने दो साल पहले प्रेतात्मा के अस्तित्व की तलाश भी की थी। संतोष ने बताया कि रात 12 से 1 बजे तक हम सेक्टर-9 अस्पताल और 32 बंगला के बीच सुने स्थान पर गए। 32 बंगला चौक से सेक्टर-7 चौक तक प्रेत आत्मा की तलाश की। मन में डर था और रहस्य जानने की ललक भी, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं हुआ।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।)

Chhattisgarh News Haunted Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।