हमर छत्तीसगढ़: किसान परिवार में जन्म, छात्र राजनीति से CM तक का सफर; CG के 'काका' भूपेश बघेल की कहानी

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ के चलते छात्र राजनीति से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ हमेशा बिगुल फूंकते रहे और उनका यह आक्रमक तेवर आज भी जारी है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता होने के चलते कई बार मुकदमों में भी फंसे, लेकिन वे डिगे नहीं। दुर्ग जिले के पाटन तहसील में जन्मे भूपेश बघेल का ओबीसी के साथ प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार है। 2023 में कांग्रेस को भले ही जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन राज्य का एक धड़ा आज भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। भूपेश किसानों के मुद्दों पर आक्रामक कौशल के लिए फेमस हैं। छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब और किसान ही उनकी राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। छत्तीसगढ़ियावाद को छेड़ने और छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक के रूप में भूपेश बघेल की लोकप्रियता आज भी शिखर पर है। अपने दमदार बयानों के लिए फेमस भूपेश बघेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे 'हमर छत्तीसगढ़' की इस सियासी कहानी में...

कहां हुआ जन्म, सफल राजनीतिक करियर भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को हुआ। भूपेश छत्तीसगढ़ में 'कका' के नाम से प्रसिद्ध हैं और 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वह 2014 से 2019 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वे 2003 से 2008 तक और फिर 2013 से छत्तीसगढ़ विधानसभा में पाटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 1999 दिग्विजय सिंह की सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री थे। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के पहले मंत्री बने।

परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि भूपेश के पिता का नाम नंद कुमार बघेल और माता का नाम बिंदेश्वरी बघेल है। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भूपेश का विवाह मुक्तेश्वरी बघेल से हुआ है। बघेल कुर्मी समुदाय से हैं और छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के बीच कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉ. नरेंद्र देव वर्मा की पुत्री है। स्थानीय जानकारों की मानें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मूल निवास भले ही कुरुदडीह है, लेकिन उनके इस गांव में स्कूल नहीं था। इस वजह से करीब 7 साल की उम्र में उन्होंने गांव छोड़ दिया और अपने पुश्तैनी ग्राम बेलौदी पहुंच गए, जहां रहकर उन्होंने पहले प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद कक्षा 6 वीं से 11 वीं तक की पढ़ाई के लिए पास के ही गांव मर्रा गए।

पाटन विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे भूपेश बघेल ने भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कार्यक्रम समन्वयक भी रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय पहली बार सन् 1993 में पाटन से विधायक बने और उसके बाद उसी सीट से पांच बार के विधायक हैं। नवंबर 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और छत्तीसगढ़ शासन के तहत राजस्व पुनर्वास, राहत कार्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री नियुक्त बनाए गए। 2008 के चुनाव में वे पाटन विधानसभा सीट हार गए। 2009 में वे रायपुर संसदीय सीट से भाजपा के दिग्गज नेता रमेश बैस से चुनाव हार गए। बघेल ने 2013 के चुनाव में पाटन विधानसभा सीट जीती और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यसमिति के सदस्य बने। 2014-15 में, वे छत्तीसगढ़ सरकार की लोक लेखा समिति के सदस्य बने। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं मिलने के बाद प्रदेश में सत्ता फिर भाजपा के पास पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2024 में राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया था, जहां भाजपा उम्मीदवार संतोष पांडेय से हार का सामना करना पड़ा। भूपेश अभी राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं।

ढाई-ढाई साल के सीएम की होती रही चर्चा भूपेश बघेल अक्टूबर 2014 से जून 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2013 में बस्तर के दरभा घाटी में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले में कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई। इस विषम परिस्थितियों में कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को राज्य में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव ऑडियो टेप विवाद के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को प्रदेश कांग्रेस में दरकिनार करने में कामयाब रहे। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 90 में से 68 सीटों पर बहुमत से जीत हासिल कर कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब रहे।

कांग्रेस विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुनाव और छत्तीसगढ़ की तीसरे मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में एकतरफा जीत के बाद टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा होने लगी थी। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह भी चर्चा शुरू हुई की प्रदेश में ढाई साल भूपेश और ढाई साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भूपेश बघेल पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहे और राजनीतिक उठापटक के बीच चुनावी साल में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया।

चुनावी मैदान में चार बार आमने-सामने हुए चाचा-भतीजा छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा सीट हमेशा हॉट सीट रही। भूपेश बघेल को टक्कर देने भाजपा ने उनके ही भतीजे विजय बघेल को तीन बार मैदान में उतारा। विजय बघेल ने सबसे पहले 2003 में एनसीपी के टिकट पर पाटन सीट से भूपेश बघेल से सामने चुनाव लड़ा, तब वह हार गए थे। 2008 में विजय बघेल ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और भूपेश बघेल को 7500 वोटों से हराया था। इसके बाद चाचा-भतीजे 2013 में भी आमने-सामने थे, लेकिन भतीजे को हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में सासंद रहते हुए विजय बघेल को भाजपा ने पाटन से फिर उम्मीदवार बनाया, लेकिन भूपेश बघेल ने फिर उन्हें हरा दिया। विजय बघेल अभी दुर्ग जिले के सांसद हैं वहीं भूपेश बघेल इसे जिले के पाटन विधानसभा से विधायक हैं। पाटन विधानसभा चुनाव और चाचा-भतीजे के बीच राजनीतिक पारी की चर्चा पूरे प्रदेश में हमेशा होती है।

इन योजनाओं ने भूपेश को दिलाई राष्ट्रीय पहचान - नरवा, गरवा, घुरवा, बारीः कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ की नरवा, गरवा, घुरवा, बारी ने भूपेश बघेल को पूरे देश में पहचान दिलायी। इस योजना से पशुधन संरक्षण और संवर्धन, ग्रामीण विकास, घरेलू कचरे और गोबर से जैविक खाद का उपयोग और स्वयं के उपभोग के लिए बाड़ी में फल और सब्जियों की खेती कर अतिरिक्त आय अर्जित करने की योजना शुरू की।

- राजीव गांधी किसान न्याय योजनाः राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने छत्तीसगढ के किसानों के दिलों में भूपेश बघेल को बिठा दिया। रमन सरकार के दौरान बोनस नहीं मिलने से नाराज किसानों के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने लपका और कांग्रेस के घोषणआ पत्र में समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा कर दी। भाजपा से नाराज किसानों ने सत्ता में बदलाव किया और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। किसानों को इनपुट सब्सिडी भी देकर आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया।

- गोधन न्याय योजनाः भूपेश बघेल ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, पशुओं के संरक्षण और संवर्धन, जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने, गौपालन और गौ-संरक्षण को बढ़ावा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। सरकार ने दो रुपये किलो में गोबर और 5 रुपये लीटर पर गोमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। गांव की गोठानों में गोबर से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाकर किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। खेती की लागत कम हो गई और उत्पादन भी ज्यादा हुआ। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों की सरकारों ने सराहा और छत्तीसगढ़ मॉडल के अध्ययन के लिए कृषि विशेषज्ञों की टीम को भेजा।

- स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलः छत्तीसगढ़ में गरीबों के बच्चों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े इसके लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना शुरू की। 1 नवंबर 2020 को राज्य स्थापना दिवस पर शुरू की गई इस योजना का असर यह हुआ कि पूरे प्रदेशभर में स्कूल खोले गए। इस योजना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में ऐसे शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना था, जिनमें निजी स्कूलों के बराबर उत्कृष्ट सुविधाएं हों। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के अभिभावकों के लिए भी सुलभ और सस्ती हो। भूपेश बघेल ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न शहरों में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी कॉलेज भी शुरू किए, ताकि गरीब बच्चों को अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले।

- राम वन गमन पथः छत्तीसगढ़ का माता कौशल्या का मायका और भगवान श्रीराम को छ्तीसगढ़ का भांजा कहा जाता है। रायपुर के कौशल्या मंदिर चंदखुरी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2226 किलोमीटर लंबे ' राम वन गमन पथ' का विकास शुरू किया। राम वन गमन पथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से शुरू होकर राज्य से होकर सुकमा जिले में समाप्त होता है। भगवान राम की स्मृतियों को सहेजने का काम भी भूपेश बघेल की सरकार ने किया।

