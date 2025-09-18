हमर छत्तीसगढ़: जहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आया; बस्तर के हॉन्टेड हाउस की डरावनी कहानी

Hamar Chattisgarh: कोई कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ सका। लोगों का मानना ​​है कि इस हॉन्टेड हाउस में बसी आत्मा ने उस व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है।

छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जंगलों, झरनों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस राज्य की खूबियां ही अलग हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसी जगह के बारे में बताएंगे, जहां लोगों को रहस्यमयी शक्तियों का एहसास हुआ है। यह है बस्तर जिले का हॉन्टेड हाउस। कहा जाता है कि इस घर में एक प्रेतात्मा का वास है। इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, यहां जाने वाला वापस नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि एक आदमी हिम्मत करके अंदर गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। लोगों का मानना ​​है कि इस घर के अंदर एक आदमी का भूत है जो नहीं चाहता कि कोई भी घर के अंदर रहे। कोई कहता है कि लड़की की आत्मा है। अब कौन सही और कौन गलत,भगवान ही जानें।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में बकावंड (जगदलपुर) के पास एक पुराना घर है, जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस हॉन्टेड हाउस से जुड़ी एक कहानी लोगों की जुबान पर रहती है। कोई कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ सका। लोगों का मानना ​​है कि इस हॉन्टेड हाउस में बसी आत्मा ने उस व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस घर में शैतान का साया है, अगर कोई यहां ज्यादा देर तक रहने की कोशिश करता है, तो यहां रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है।

हत्या करने का तरीका आत्महत्या जैसा कोई कहता है जगदलपुर के हॉन्टेड हॉउस में एक लड़की की आत्मा रहती है। यह आत्मा इतनी खूंखार है कि आधी रात को जो भी यहां आता है ये उसे मार देती है। हत्या करने का तरीका ऐसा है कि लोगों को लगता है कि यह आत्महत्या है। इस रहस्य का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। यह भी कहा जाता है कि रात के वक्त जो भी व्यक्ति यहां ठहरता है, वह कभी वापस नहीं आता। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति यहां जाता है, उसे मार दिया जाता है। वह वापस बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी भी चर्चा है कि प्रेतआत्मा उस व्यक्ति में घुसकर किसी हादसे की तरह उसे मौत के घाट उतार देती है। वैज्ञानिक के इस युग में ऐसी बातों पर विश्वास भी करना मुश्किल है।

सूरज ढलते ही अजीबो-गरीब आवाजें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉन्टेड हॉउस एक पुरानी हवेली है, जो वीरान पड़ी है। हवेली को देखने और पूछने पर लोग सिर्फ कहानी सुनने की बातें बताते हैं, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ की डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। यहां सूरज ढलते ही अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने की बातें भी कही जाती हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि यहां रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा को ले जाता है। इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में पूरी तरह से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस हॉन्टेड हॉउस की कहानी को लेकर इंटरनेट मीडिया में कई रिपोर्ट्स है।