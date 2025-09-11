Had relations with a widow woman for 4 years, got her pregnant and married someone else, accused jailed विधवा महिला से 4 साल तक बनाए संबंध, प्रेग्नेंट करके किसी और से रचाई शादी; रेप केस में हुई जेल, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
विधवा महिला से 4 साल तक बनाए संबंध, प्रेग्नेंट करके किसी और से रचाई शादी; रेप केस में हुई जेल

आरोप है कि युवक ने महिला का दुष्कर्म भी किया। जब पीड़ित महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ शादी कर ली। महिला ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद तय धाराओं के तहत आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

Ratan Gupta वार्ता, जशपुरThu, 11 Sep 2025 08:10 PM
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक युवक द्वारा विधवा महिला के साथ चार साल तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने महिला का दुष्कर्म भी किया। जब पीड़ित महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ शादी कर ली। महिला ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद तय धाराओं के तहत आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

आरोपी युवक का नाम किशुन राम है। वह 27 साल का है। पीड़िता 3 बच्चों की मां है। ये पूरी घटना जशपुर जिला में थाना बगीचा की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पीड़िता के पति की मृत्यु के छह महीने बाद जून 2021 में आरोपी ने रात में उसके घर में घुसकर शादी और बच्चों के पालन-पोषण का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार महिला को शादी के वादे में फंसाए रखा।

मई 2025 में जब आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली और पीड़िता को अपनाने से इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने थाना बगीचा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम किशुन राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण) और 376(2)(एन) (बार-बार दुष्कर्म) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

इमेज- एआई से बनाई गई है।

Chhattisgarh News Crime News

