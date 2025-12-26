छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब मंत्रियों और अधिकारियों को नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर

संक्षेप: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ में सीनियर पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साय सरकार ने मंत्रियों और सीनियर पुलिस अधिकारियों को अब रूटीन दौरे और निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा खत्म कर दी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

गार्ड ऑफ ऑनर को खत्म करने का निर्णय उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर लिया गया है। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही इस प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस बल औपचारिकताओं से मुक्त होकर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और जनसेवा पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार, नए नियम जिला भ्रमण, निरीक्षण, राज्य के भीतर आगमन और प्रस्थान जैसी नियमित गतिविधियों पर लागू होंगे। अब ऐसे अवसरों पर मंत्रियों, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गार्ड नहीं दिया जाएगा।