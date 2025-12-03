दोस्त बना कातिल! रायगढ़ में हेड कॉन्स्टेबल ने साथी की गोली मार कर दी हत्या
रायगढ़ में जीआरपीएफ के हेड कन्स्टेबल ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपीएफ थाने में बुधवार तड़के करीब 4 बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब एक प्रधान आरक्षक ने अपने ही बैचमेट और दोस्त प्रधान आरक्षक पी. मिश्रा की 9 एमएम सर्विस पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से एक गोली दीवार के पास मिली है, जबकि दूसरी की तलाश जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रधान आरक्षक पी. मिश्रा मंगलवार रात करीब 10 बजे किरोड़ीमल रेलवे लाइन की ड्यूटी पर गए थे। सुबह लगभग 4 बजे वे ड्यूटी से लौटकर जीआरपीएफ थाने पहुंचे। इसी दौरान थाने में मौजूद उनके बैचमेट और पुराने मित्र प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर मिश्रा के सिर पर करीब चार राउंड फायर कर दिए। फायरिंग होते ही पी. मिश्रा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर थाने में मौजूद अन्य जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। वहीं साथी जवानों ने आरोपी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। फिलहाल उसे पूछताछ के लिए थाने में रखा गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों जवान एक ही बैच में भर्ती हुए थे और लंबे समय से घनिष्ठ मित्र थे। अचानक हुए इस विवाद की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में निजी रंजिश या मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है।
जीआरपी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी थाने पहुंच गए। रेलवे पुलिस बल के भीतर हुई यह वारदात विभाग के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।
इस मामले में असिस्टेंट कमांडेंट एस.एन हसन ने कहा कि आज सुबह चार बजे ये घटना हुई है और कुल चार राउंड फायरिंग की गई, गोली मृतक के पेट के ऊपर हिस्से में लगी है जिस हथियार से फायरिंग की गई वो पिस्टल है जो यहां से ड्यूटी के समय दी जाती है । घटना क्यों हुई झगड़ हुआ या नहीं हुआ ये सभी जांच का विषय है इसके बारे में पुख्ता जानकारी दी जाएगी, फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
