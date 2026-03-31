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बर्थ पर छूट गई थी सोने की बाली, रेलवे कर्मचारी ने HHT मशीन व वॉट्सऐप की मदद से यात्री को ढूंढ लौटाई

Mar 31, 2026 04:30 pm ISTSourabh Jain वार्ता, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
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मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने रेलवा कर्मचारी राज कुमार की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारी भारतीय रेल की 'यात्री सेवा सर्वोपरि' की भावना को साकार करते हैं।

बर्थ पर छूट गई थी सोने की बाली, रेलवे कर्मचारी ने HHT मशीन व वॉट्सऐप की मदद से यात्री को ढूंढ लौटाई

बीकानेर-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान एक महिला यात्री की सोने की बाली ट्रेन में ही छूट गई। जो कि ट्रेन में ड्यूटी कर रहे मुख्य टिकट निरीक्षक को मिली। इसके बाद उन्होंने जो किया उसकी जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने ना केवल तत्परता से आधुनिक तकनीक की मदद से उस यात्री का पता लगाया, जो उस बर्थ पर यात्रा कर रहा था, बल्कि उस सोने की बाली के मालिकाना हक की पुष्टि करने के बाद उसे सुरक्षित उसके मालिक तक भी पहुंचा दिया। दरअसल यह बाली दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (SECR) के नागपुर मंडल में कार्यरत मुख्य टिकट निरीक्षक राज कुमार को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस ट्रेन से यात्रा कर रहीं महिला यात्री तक उस बाली को सुरक्षित पहुंचा दिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि, 'यह घटना 30 मार्च की है। गाड़ी संख्या 20846 (बीकानेर-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस) में राज कुमार 'ट्रेन कैप्टन' के रूप में ड्यूटी पर तैनात थे। नागपुर स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के बाद एसी प्रथम श्रेणी (H1) कोच के केबिन 'F' में निरीक्षण के दौरान उन्हें बेडशीट पर एक सोने की बाली मिली। जिसके बाद उन्होंने तत्काल कोच अटेंडेंट को बुलाकर बाली को अपने संरक्षण में ले लिया।'

HHT मशीन की मदद से यात्री का पता लगाया

बाली मिलने के बाद उन्होंने हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) मशीन की सहायता से संबंधित यात्रियों का विवरण निकाला। जांच में पता चला कि उक्त यात्री नागपुर स्टेशन पर ही उतर चुकी थीं। उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर यात्री के परिजन ने बाली खोने की पुष्टि की। पहचान सुनिश्चित करने के लिए बाली की तस्वीर वॉट्सएप के माध्यम से भेजी गई, जिसे यात्री ने अपनी संपत्ति के रूप में सत्यापित किया।

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ड्यूटी से लौटने के दौरान बाली लौटाने का इंतजाम किया

यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज कुमार ने अपनी वापसी ड्यूटी के दौरान 31 मार्च को नागपुर में बाली लौटाने का समय तय किया। बाद में उन्होंने मध्य रेलवे की अधिकारी डॉ. सयाली द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि को आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाली सुपुर्द कर दी।

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मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने राज कुमार की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारी भारतीय रेल की 'यात्री सेवा सर्वोपरि' की भावना को साकार करते हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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