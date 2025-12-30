छत्तीसगढ़ में काली पूजा में दी गई बकरे की बलि, पूरे गांव ने खाया मांस; सच पता चलते ही मचा हड़कंप

संक्षेप: घटना के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तत्काल गांव में मेडिकल शिविर लगाकर सभी लोगों की जांच और आवश्यक उपचार कराने की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले में रैबीज संक्रमित एक बकरे की बलि देकर उसका मांस गांव के लोगों को खिलाने का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के ग्राम सरगंवा में हुई, जिसके बाद अब पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को गांव में काली पूजा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान पहले से रैबीज संक्रमित बताए जा रहे एक कुत्ते ने गांव में एक बकरे को काट लिया था। आरोप है कि इस बात की जानकारी होने के बावजूद सरपंच नारायण प्रसाद और उपसरपंच कृष्णा सिंह ने उसी बकरे की बलि दिलवाई और उसी का मांस गांव के लोगों में बंटवा दिया।

सैकड़ों लोगों ने खा लिया बकरे का मांस बताया जा रहा है कि गांव के लगभग 400 ग्रामीणों ने इस बकरे के मांस का सेवन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त बकरा गांव के ही निवासी नान्हू रजवाड़े से खरीदा गया था। बकरे के संक्रमित होने की जानकारी ग्रामीणों को बाद में हुई, और इस बात का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग फिलहाल रैबीज जैसे जानलेवा संक्रमण को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत को लेकर विशेष चिंता जताई जा रही है।

ग्रामीण कर रहे जांच करवाने की मांग घटना के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तत्काल गांव में मेडिकल शिविर लगाकर सभी लोगों की जांच और आवश्यक उपचार कराने की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। वहीं दूसरी ओर आरोप लगने के बाद सरपंच और उपसरपंच इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं।