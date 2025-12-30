Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़goat sacrificed during Kali Puja in Chhattisgarh, panic ensued when truth was revealed
छत्तीसगढ़ में काली पूजा में दी गई बकरे की बलि, पूरे गांव ने खाया मांस; सच पता चलते ही मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में काली पूजा में दी गई बकरे की बलि, पूरे गांव ने खाया मांस; सच पता चलते ही मचा हड़कंप

संक्षेप:

घटना के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तत्काल गांव में मेडिकल शिविर लगाकर सभी लोगों की जांच और आवश्यक उपचार कराने की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

Dec 30, 2025 10:12 pm ISTSourabh Jain वार्ता, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले में रैबीज संक्रमित एक बकरे की बलि देकर उसका मांस गांव के लोगों को खिलाने का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के ग्राम सरगंवा में हुई, जिसके बाद अब पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को गांव में काली पूजा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान पहले से रैबीज संक्रमित बताए जा रहे एक कुत्ते ने गांव में एक बकरे को काट लिया था। आरोप है कि इस बात की जानकारी होने के बावजूद सरपंच नारायण प्रसाद और उपसरपंच कृष्णा सिंह ने उसी बकरे की बलि दिलवाई और उसी का मांस गांव के लोगों में बंटवा दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सैकड़ों लोगों ने खा लिया बकरे का मांस

बताया जा रहा है कि गांव के लगभग 400 ग्रामीणों ने इस बकरे के मांस का सेवन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त बकरा गांव के ही निवासी नान्हू रजवाड़े से खरीदा गया था। बकरे के संक्रमित होने की जानकारी ग्रामीणों को बाद में हुई, और इस बात का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग फिलहाल रैबीज जैसे जानलेवा संक्रमण को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत को लेकर विशेष चिंता जताई जा रही है।

ग्रामीण कर रहे जांच करवाने की मांग

घटना के बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तत्काल गांव में मेडिकल शिविर लगाकर सभी लोगों की जांच और आवश्यक उपचार कराने की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। वहीं दूसरी ओर आरोप लगने के बाद सरपंच और उपसरपंच इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का ऐक्शन, जब्त की 68.16 करोड़ रुपए की संपत्ति
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में जम गईं ओस की बूंदें; 5 डिग्री तक गिरा तापमान, कहां शीतलहर का अलर्ट
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में 9 जगह ED की छापेमारी, भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले में ऐक्शन
ये भी पढ़ें:खदान हिंसा के मामले की होगी जांच, छत्तीसगढ़ के सीएम बोले- दोषियों पर होगा ऐक्शन

इंफेक्शन को लेकर यह बोले पशु चिकित्सक

शासकीय पशु चिकित्सक सी.के. मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'जानवर के पके हुए मांस में रैबीज वायरस के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं हैं, फिर भी मामला मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है इसलिए सलाह यही है कि जिन्होंने भी कथित तौर इस बकरे के मांस का सेवन किया है वो स्वास्थ्य परीक्षण करवा लें।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।