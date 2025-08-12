Girlfriend became a thief to get a bike for her boyfriend stole two lakh rupees in Chhattisgarh गजब! प्रेमी को बाइक दिलाने के लिए चोर बन गई गर्लफ्रेंड; उड़ा लिए दो लाख रुपए; कैसे खुली पोल, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
गजब! प्रेमी को बाइक दिलाने के लिए चोर बन गई गर्लफ्रेंड; उड़ा लिए दो लाख रुपए; कैसे खुली पोल

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के लिए प्रेमिका चोर बन गई। मकान से 95 हजारी नकदी सहित 2 लाख की चोरी भी कर ली।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कांकेरTue, 12 Aug 2025 08:03 PM
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के लिए प्रेमिका चोर बन गई। मकान से 95 हजारी नकदी सहित 2 लाख की चोरी भी कर ली। पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी को बाइक दिलाने प्रेमिका ने परिचित के घर चोरी का प्लान बनाया था। चोरी का यह पूरा मामला हल्बा चौकी क्षेत्र का है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को कन्हैया पटेल चौकी ने हल्बा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 अगस्त की रात मैं डूमरपानी से बाजार में सब्जी बेचने गया था। वापस रात करीबन 8 बजे घर आया तो देखा कि घर में मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ था। घर का समान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। कमरे के अंदर जाकर देखा तो मेरे कमरे की 2 पेटियां खुली हुई थी। संदूक में रखे नकदी रकम और 1 नग सोने का मंगल सूत्र, 1 नग सोने कr मराठी माला, 1 जोड़ी सोने का कान कs टॉप्स, 1 नग चांदी का करधनी, 1 जोड़ी चांदी की पायल नहीं थी। कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 305(ए), 331(3) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रेमी को बाइक खरीदने के लिए दिए पैसे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई.के.ऐलिसेला ने बताया कि करूणा पटेल और ताम्रध्वज विश्वकर्मा उक्त घटना के समय संदिग्ध अवस्था में गांव में घुम रहे थे। सूचना पर दोनों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर करूणा पटेल ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि अपने प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा को बाइक खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। तब दोनों ने मिलकर अपने परिचित के घर पर चोरी करने की योजना बनाई।

95 हजार रुपए आरोपी के घर से बरामद

पुलिस के मुताबिक आरोपिया करूणा प्रार्थी के घर चोरी के लिए घुसे। उस दौरान आरोपी ताम्रध्वज विश्वकर्मा बाहर से निगरानी कर रहा था। करुणा ने घर में रखे बसूला से कमरे का ताला तोड़ा और कमरे के अंदर गई। कमरे में दो पेटियां थी। उसे तोड़कर नकद पैसा और जेवर को चोरी करके घर से बाहर निकल गई। फिर अपने प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा को गाड़ी खरीदने के लिए नकद रकम दे दी। चोरी के बाद जेवर को अपने घर में ले गई थी। पुलिस ने चोरी की रकम 95 हजार रुपए को ताम्रध्वज विश्वकर्मा के घर से बरामद किया है।

आरोपिया कुमारी करूणा पटेल पिता राजेश पटेल (22 वर्ष) और आरोपी ताम्रध्वज विष्वकर्मा पिता भागवत विष्वकर्ता ( 24 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में पेश किया गया है।

रिपोर्ट - संदीप दीवान

Chhattisgarh News

