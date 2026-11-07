यूपी में काम करने गई 15 साल की लड़की गर्भवती; छत्तीसगढ़ में डिलीवरी के बाद मौत
यूपी से गर्भवती होकर लौटी एक 15 साल की पहाड़ी कोरवा लड़की की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर की इस लड़की ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक 15 साल की लड़की की घर पर प्रसव के बाद मौत हो गई। वह यूपी के गोरखपुर में काम के दौरान प्रेम संबंध बनने से गर्भवती हो गई थी। अपने घर लौट आई थी। सोमवार को घर में बच्चे को जन्म देने के बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर जशपुर जिला अस्पताल और अंत में अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। नवजात बच्चा सुरक्षित है।
विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति की थी लड़की
जशपुर जिले के सन्ना ब्लॉक की निवासी विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति की लड़की कुछ लोगों के साथ काम करने यूपी के गोरखपुर गई थी। बताया जाता है कि गोरखपुर में काम के दौरान उसकी पहचान लरिकाकोना निवासी एक युवक से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और इसी दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। गर्भावस्था में वह अपने घर लौट आई थी। परिजनों को इसकी जानकारी मिलने के बाद किशोरी घर पर ही रह रही थी।
घर पर ही दिया बच्चे को जन्म
बताया गया है कि सोमवार को किशोरी ने घर में ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिवार के लोग उसको लेकर सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज
डॉक्टरों ने वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जशपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी लड़की के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। यही उसका इलाज चल रहा था।
इलाज के दौरान तोड़ा दम
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवती का इलाज किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विभाग के डॉक्टरों के अनुसार, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण लड़की की हालत नाजुक हो गई थी। इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और आखिरकार उसकी मौत हो गई।
बच्चा ठीक, डॉक्टर कर रहे निगरानी
वहीं, किशोरी के नवजात शिशु की स्थिति ठीक बताई गई है। चिकित्सक उसकी स्वास्थ्य संबंधी निगरानी कर रहे हैं। विशेष संरक्षित जनजाति की नाबालिग किशोरी की प्रसव के बाद हुई मौत से किशोरावस्था में गर्भधारण, संस्थागत प्रसव और समय पर समुचित चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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