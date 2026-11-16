बॉयफ्रेंड संग गार्डन घूमने गई लड़की से गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर की मारपीट, रुपये भी छीने
घटना रायगढ़ के बोतल्दा स्थित अटल रॉक गार्डन की है। यहां एक युवती अपने बॉयफ्रेंड संग घूमने आई थी। लेकिन, तभी गार्डन में दो युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। लड़कों ने पीड़ित लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रॉक गार्डन घूमने गई लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना रायगढ़ के बोतल्दा स्थित अटल रॉक गार्डन की है। यहां एक युवती अपने बॉयफ्रेंड संग घूमने आई थी। लेकिन, तभी गार्डन में दो युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। लड़कों ने पीड़ित लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया। उसे वायरल करने की धमकी दी। उसे मारा-पीटा। रुपये-पैसे भी छीन लिए। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
ट्रेन लेट होने पर रॉक गार्डन घूमने चले गए थे
पुलिस से शिकायत के बाद एक्शन हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ हुई तो सारी कहानी कह दी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता अपने दोस्त के साथ बाइक से रेलवे स्टेशन सक्ती जाने के लिए निकली थी। लेकिन ट्रेन आने में देरी थी तो दोनों घूमते हुए खरसिया के रॉक गार्डन बोतल्दा पहुंच गए। तभी वहां 2 अन्य युवक आ धमके। उन दोनों ने साथ घूम रहे लड़का-लड़की के पैसे छीन लिए। लड़के को मारा-पीटा और वह बेहोश हो गया।
लड़की का किया गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी
इसके बाद लड़की को जान से मारने की धमकी दी और बारी-बारी दोनों लड़कों ने उसके साथ रेप किया। लड़कों ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो इसे वायरल कर देंगे। घटना के बारे में बताने पर गंभीर नतीजे भूगतने की भी बात कही। वारदात के बाद पीड़िता-पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी लड़के गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
शिकायत के आधार पर जांच तेज हुई और लड़कों की तलाश शुरू हुई। पूछताछ के आधार पर दो संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया और घटनास्थल पर ले जाकर सीन को रीक्रिएट किया गया। आरोपियों के पास से लूटे गए पैसे बरामद हुए। वारदात के वक्त इस्तेमाल किया गया डंडा भी जब्त हो गया। युवती के फोटो-वीडियो भी मिले। इस आधार पर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
सूअर-काला कहने पर दोस्त की हत्या
छत्तीसगढ़ से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बलौदाबाजार में एक दोस्त ने दूसरे पर भद्दे कमेंट करके चिढ़ाया तो युवक ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार में एक युवक ने अपने दोस्त को सूअर और काला कह दिया था, इससे चिढ़कर दोस्त नाराज हो गया और फिर फावड़े से उसको काट डाला। आरोपी को यह भी शक था कि उसकी वह उसकी बहन पर गलत नीयत रखता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। इन सब कारणों के चलते आरोपी युवक ने दोस्त की हत्या को अंजाम दिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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