छत्तीसगढ़ न्यूज़Gift of death sent to GF husband to get him out of the way, shocking case comes to light from Chhattisgarh

प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने भेजा मौत का गिफ्ट, छत्तीसगढ़ से सामने आया हैरान करने वाला मामला

पेशे से इलेक्ट्रिशियन अफसर खान को तुरंत किसी बड़ी गड़बड़ी होने का अहसास हुआ। इसके बाद उसने बेहद सावधानी से उस पार्सल को खोलकर देखा, और ऐसा करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने पुलिस को खबर कर दी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, खैरागढ़, छत्तीसगढ़Sat, 16 Aug 2025 10:42 PM
प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने भेजा मौत का गिफ्ट, छत्तीसगढ़ से सामने आया हैरान करने वाला मामला

छत्तीसगढ़ में एकतरफा प्यार और आशिकी का हैरान करन वाला मामला सामने आया है, जहां एक सनकी प्रेमी पर प्यार का ऐसा भूत सवार हो गया कि उसने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना लिया और इसे अंजाम देने के लिए गिफ्ट के रूप में पार्सल बम उसके घर भेज दिया। खैरागढ़ जिले की गंडई थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक समेत उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को मारने की नीयत से होम थिएटर स्पीकर के अंदर दो किलो डेटोनेटर लगाकर पार्सल बम तैयार किया और उसे गिफ्ट पैक करके भेज दिया। हालांकि शख्स की सूझबूझ के चलते उसकी जान बच गई, और आरोपी की साजिश का भंडाफोड़ हो गया, वरना पूरा इलाका एक बड़े धमाके से हिल जाता।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंडई निवासी अफसर खान के पास एक पार्सल पहुंचा था, जो कि बाहर से देखने पर बिल्कुल नए होम थिएटर जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाकर देखा, उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि वह स्पीकर असामान्य रूप से भारी था, साथ ही उसका पॉवर पिन भी टूटा हुआ था। ऐसे में पेशे से इलेक्ट्रिशियन अफसर खान को तुरंत किसी बड़ी गड़बड़ी होने का अहसास हुआ। इसके बाद उसने बेहद सावधानी से उस पार्सल को खोलकर देखा, और ऐसा करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

स्पीकर के भीतर से जिलेटिन की छड़ें और तारों से जुड़ा डेटोनेटर निकला। जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। जांच में पता चला कि स्पीकर के अंदर छिपाया गया विस्फोटक इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जैसे ही उसे बिजली के प्लग से जोड़ा जाता, करंट सीधे डेटोनेटर तक पहुंचकर जोरदार धमाका कर देता। विस्फोट की स्थिति में पूरा घर ही उड़ जाता।

पुलिस की पड़ताल ने इस पूरे मामले के पीछे की गुत्थी सुलझा दी। इस साजिश का मास्टरमाइंड विनय वर्मा नाम का युवक निकला, जिसने इंटरनेट से IED बम तैयार किया था। उसका मकसद अपनी प्रेमिका के पति यानी अफसर खान की जान लेकर उसे रास्ते से हटाना था। और इस साजिश को रचने में वह अकेला शामिल नहीं था, बल्कि उसके साथ कई लोग शामिल थे, जिन्होंने फाइनेंस, सप्लाई और फर्जी लोगों तक का इंतजाम किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस बम में इस्तेमाल जिलेटिन की छड़ों को दुर्ग जिले की पत्थर खदानों से अवैध रूप से लाया गया था।

पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए इस साजिश को रचने के मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें IED तैयार करने वाला, फाइनेंसर, डिलीवरी में मददगार, सप्लायर और यहां तक कि इंडिया पोस्ट का फर्जी लोगो बनाने वाला भी शामिल है। आरोपियों के ठिकानों से पुलिस ने 60 जिलेटिन स्टिक और दो डिटोनेटर बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक लक्ष्य विनोद शर्मा ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह केस केवल एक नियोजित हत्या की साजिश को नाकाम करने भर का नहीं है, बल्कि इसके जरिए अवैध विस्फोटक आपूर्ति का एक पूरा नेटवर्क भी उजागर हुआ है। सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश रचने, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट संदीप दीवान

Chhattisgarh News

