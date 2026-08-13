Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नक्सली कैंप से रैंप तक का सफर; जिन महिलाओं के हाथ में कभी होते थे हथियार, उन्होंने कैट वॉक कर जीता दिल

By Sourabh Jain
एएनआई, रायपुर, छत्तीसगढ़
Follow us on Google News
share

इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व नक्सली महिलाओं ने हथकरघा से बने कपड़े पहनकर हैंडलूम का प्रचार किया। वहीं इस मौके पर आयोजित ट्राइबल फैशन शो में इन महिलाओं ने पारंपरिक हाथ से बुने हुए कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक भी किया।

छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद हाल ही में उस समय बदलाव की एक बड़ी तस्वीर नजर आई, जब एक समय में बस्तर के घने जंगलों में हथियार लेकर नक्सली के तौर पर घूमने वाली महिलाएं रायपुर में रैम्प वॉक करती नजर आईं। नक्सली कैंप से फैशन रैंप तक का उनका ये सफर 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिखाई दिया, जहां पर इन पूर्व महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक कर सबका दिल जीत लिया और खूब तालियां भी बटोरीं। अपनी रैंप वॉक के जरिए उन्होंने सरेंडर करने और मुख्यधारा में लौटने के बाद आए बदलाव को दिखाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फैशन शो का आयोजन 7 अगस्त शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हुआ था, और इस कार्यक्रम के दौरान इन महिलाओं ने हैंडलूम से बनी ड्रेस पहनकर इन कपड़ों का प्रचार किया। वहीं इस मौके पर आयोजित ट्राइबल फैशन शो में इन पूर्व महिला नक्सलियों ने पारंपरिक हाथ से बुने हुए कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक भी किया।

इससे पहले शुक्रवार को ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य के बस्तर इलाके में विकास की गति तेज करने के लिए केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में विशेष छूट देने की मांग की थी।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने बताया कि दशकों के विद्रोह के बाद बस्तर अब एक शांतिपूर्ण इलाका बन गया है, इसलिए इस इलाके को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने के लिए मजबूत सड़क कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीएम साय ने जानकारी देते हुए कहा था, 'आज, हमारे राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ, हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, बैठक में अधिकारी भी मौजूद थे। 40-50 साल बाद, हमारा बस्तर का इलाका आखिरकार नक्सल-मुक्त हो गया है, और वहां विकास की बहुत जरूरत है। इसलिए विकास के नजरिए से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है।'

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि हालांकि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से काफी फायदा हुआ है, लेकिन बस्तर की खास आबादी संरचना के कारण केंद्रीय फंडिंग के सामान्य नियमों के तहत चुनौतियां आती हैं। क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आबादी का घनत्व कम है, इसलिए मौजूदा PMGSY नियमों के तहत आबादी की सख्त शर्तों की वजह से दूर-दराज की बस्तियों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना मुश्किल हो जाता है।

साय ने कहा, 'हालांकि हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कें मिली हैं, लेकिन उस इलाके में आबादी का घनत्व बहुत कम है, इसलिए हमने मंत्री से योजना के नियमों में कुछ छूट देने का अनुरोध करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में पहल करेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।