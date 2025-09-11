छत्तीसगढ़ में खौफनाक कांड! एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर बाड़ी में दफनाया

छत्तीसगढ़ में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। रायगढ़ जिले में एक घर की बाड़ी में पति, पत्नी और दो बच्चों का शव मिला है। चारों की हत्या कर शवों को मिट्‌टी से ढक दिया गया था। घर में जगह-जगह खून के धब्बे दिख रहे थे। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। रायगढ़ जिले में एक घर की बाड़ी में पति, पत्नी और दो बच्चों का शव मिला है। चारों की हत्या कर शवों को मिट्‌टी से ढक दिया गया था। घर में जगह-जगह खून के धब्बे दिख रहे थे। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। पूरा मामला खरसिया थाना क्षेत्र के ठूसकेला राजीव नगर का है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है।

एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक गुरुवार को बुधराम पिता चमार सिंग के घर की बाड़ी से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल की जांच करने पर एक ही परिवार के चार लोगों का शव बरामद किया गया है। यह शव बुधराम सिंग, उसकी पत्नी सहोद्रा, बेटी शिवांगी और बेटा अरविंद का है। बताया जा रहा कि चारों लोग 4-5 दिनों से लापता थे।

पुलिस के मुताबिक शवों से बदबू आ रही है। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस टीम डॉग स्क्वायड की मदद से घटना स्थल पर जांच कर रही है। पुलिस अफसरों की टीम और अतिरिक्त बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। घर और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम के आने के बाद लाशों को बाहर निकाला जाएगा। पुलिस अभी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रही है।

जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अफसरों मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। अधिकारी खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न हो सके। फिलहाल पुलिस इस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही इस सनसनीखेज वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।