छत्तीसगढ़ में लड़की को 20 साल तक एक कमरे में बंद रखा गया, किस बात का था ऐसा डर!

छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की का पालन पोषण करने वाले परिवार ने उसे 20 साल तक कमरे में कैद करके रखा। दो दशक तो लड़की को इस तरह बंद रखने वालों का दावा है कि पीछा करने वाले शख्स के डर से उन्होंने निकलने नहीं दिया था

Dec 05, 2025 10:05 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की का पालन पोषण करने वाले परिवार ने उसे 20 साल तक कमरे में कैद करके रखा। दो दशक तो लड़की को इस तरह बंद रखने वालों का दावा है कि पीछा करने वाले शख्स के डर से उन्होंने निकलने नहीं दिया था। जब उसे बंद किया गया था तब वह महज 8 साल की थी। अब करीब 28 साल की उम्र में अधिकारियों ने उसे रेस्क्यू किया है।

बचपन में ही माता पिता को खो चुकी बच्ची अब अपना नाम तक भूल चुकी है और कई बार पुकारने पर वह मुश्किल से प्रतिक्रिया देती है। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो चुकी है और बिना धूप और सामाजिक संपर्क की वजह से लड़की मानसिक रूप से आघात में है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बस्तर कलेक्टर हरीश एस कहा कि सामाजिक कल्याण विभाग उसके जबरन बंदी बनाकर रखने की जांच 'संभावित आपराधिक लापरवाही' अवैध हिरासत और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले के रूप में' कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, लड़की का पालन-पोषण करने वाले परिवार ने दावा किया है कि उन्हें इस बात का डर था कि पड़ोस में रहने वाला एक अज्ञात व्यक्ति उसका यौन उत्पीड़न करेगा। परिवार का कहना है कि वह उसके पीछे पड़ा था। उनका कहना है कि वह आदतन अपराधी था और यदि वह बाहर निकलती तो निशाना बनाता। मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार, उसके पूरी तरह से दोबारा दृष्टि पाने की संभावना बहुत कम है। सिस्टर क्लेयरलिट ने कहा, 'अच्छी खबर यह है कि वह धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करना सीख रही है और सहारे के साथ चल भी पा रही है।'

