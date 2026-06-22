Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धरना पर बैठे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बोले- जब तक FIR नहीं होगी, हम उठने वाले नहीं

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह पुलिस अफसरों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा- अब मैं यहीं बैठ गया हूं। उठूंगा नहीं, जब तक एफआईआर नहीं हो जाती। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अभी केवल मैं हूं, फिर जिला और प्रदेश भी आएगा। 

धरना पर बैठे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बोले- जब तक FIR नहीं होगी, हम उठने वाले नहीं

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह पुलिस अफसरों से बहस करते दिखाई-सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने अफसरों को पहले फटकारा, फिर चेतावनी दे डाली। बघेल ने कहा- अब मैं यहीं बैठ गया हूं। उठूंगा नहीं, जब तक एफआईआर नहीं हो जाती। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अभी केवल मैं हूं, फिर जिला और प्रदेश भी आएगा। जानिए क्या है मामला।

अब मैं बैठ गया हूं, तो बिना FIR यहां से उठूंगा नहीं

एक पुलिस अफसर, पूर्व सीएम को मौके से हटाने के लिए आते हैं। इस पर भूपेश बघेल कहते हैं- जब मैं कह रहा था, तब आप समझ नहीं रहे थे। अब मैं बैठ गया हूं, तो बिना एफआईआर कराए यहां से उठूंगा नहीं। चाहे सब लोगों को गिरफ्तार कर लो। या जाओ एफआईआर करो। बघेल ने बिफरते हुए कहा- मुकदमा करने वाले आपके सगे हैं। उनका संरक्षण है, तो हम लोगों को ही अंदर कर लो।

ये भी पढ़ें:निहंग: सिखों की 300 साल पुरानी योद्धा परंपरा, बार-बार विवादों में क्यों आती है?

उद्योग और प्लांट लगाने के लिए जारी हुए फर्जी NOC

पूर्व सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “जब तक FIR नहीं होगी, हम उठने वाले नहीं हैं। उद्योग और प्लांट लगाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर फर्जी NOC जारी करने के मामले में प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ आज तिल्दा थाना के सामने भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ हम सब बैठे हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और संलिप्त लोगों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे. न्याय की लड़ाई जारी है।”

बघेल ने दी चेतावनी, जिला-प्रदेश सब आएगा…

जनता कानून जानती है। नहीं, लेकिन उसे दिख रहा है कि उसकी जमीन गई। मैं काफी दिन से टालता रहा। लेकिन आपको अब तक समझ नहीं आई। जमीन ट्रांसफर हो गई है, तो नल एंड वॉयड करिए। बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा- आज इतने आए हैं। अगर मैं यहां बैठ जाऊं, तो जिले भी आएंगे, पूरा प्रदेश भी आएगा। समझ लीजिए। अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं यहीं बैठा हूं। आप एफआईआर लो, सीधी सी बात है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Bhupesh Baghel Congress Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।