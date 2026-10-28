'BJP के नाबालिग अध्यक्ष को कोई...' पूर्व CM भूपेश बघेल ने नितिन नवीन पर साधा निशाना
Former CM Bhupesh Baghel targets bjp president Nitin Naveen: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए भाजपा का 'नाबालिग अध्यक्ष' कहा है। बघेल ने अपने बयान की वीडियो एक्स ट्वीट में शेयर की।
Former CM Bhupesh Baghel targets bjp president Nitin Naveen: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए भाजपा का 'नाबालिग अध्यक्ष' कहा है। बघेल ने अपने बयान की वीडियो एक्स ट्वीट में शेयर की। उन्होंने लिखा- "भाजपा के 'नाबालिग अध्यक्ष' को कोई सीरियस नहीं लेता।" भूपेश बघेल ने ये बयान नितिन नवीन के अराजकता और अशांति वाले बयान पर दिया है।
'BJP के नाबालिग अध्यक्ष को कोई...'
भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा- “भारतीय जनता पार्टी के नाबालिग अध्यक्ष ने जो कहा उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये हास्यास्पद भी है। अगर विदेशी ताकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद बता रहे हैं, जिसके गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री कमजोर हैं। नाकाम हैं। विदेशी फंड आ रहा है, तो आप बताओ कौन ला रहा है, कहां से आ रहा है, क्या उतना भी नहीं कर पा रहे हैं आप...”
नितिन नवीन ने कहा था- राहुल गांधी और विपक्ष…
दरअसल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि, वे नरेन्द्र मोदी सरकार के विकास के रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठा सकते। गोवा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा था, कुछ नेता विकास तथा प्रशासन पर चर्चा करने के बजाय अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी पर और क्या कहा था…
गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''जब हम विकास पर बात करते हैं, तो कुछ लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। देश अपने विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में वे इस रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठा सकते।'' नवीन ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कभी विकास पर चर्चा करते हुए नहीं सुना। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''अगर आपने उन्हें विकास के बारे में बोलते हुए सुना है, तो मुझे बताइए।''
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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