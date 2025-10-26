Hindustan Hindi News
1 किलो प्लास्टिक देने पर खाना, आधा किलो पर नाश्ता; पीएम मोदी ने अनोखे कैफे की जमकर की तारीफ

संक्षेप: ऐसा भारत के छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल कैफे में हो रहा है। पीएम मोदी ने राज्य के अंबिकापुर में शुरू किए गए इस तरह के अनोखे 'गारबेज कैफे' की 'मन की बात' कार्यक्रम में जमकर तारीफ की।

Sun, 26 Oct 2025 02:32 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अंबिकापुर
सोचिए आप दोपहर या शाम को कैफे में 'एक किलो प्लास्टिक' लेकर जाएं और आपको पेट भर खाना खाने को मिल जाए। 'आधा किलो प्लास्टिक' लेकर जाएं, तो नाश्ता मिल जाए। है ना कमाल की बात। ऐसा भारत के छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल कैफे में हो रहा है। पीएम मोदी ने राज्य के अंबिकापुर में शुरू किए गए इस तरह के अनोखे 'गारबेज कैफे' की 'मन की बात' कार्यक्रम में जमकर तारीफ की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- "छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां गारबेज कैफे चलाए जा रहे है। ये ऐसे कैफे हैं, जहां प्लास्टिक कचरा ले जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है।"

पीएम मोदी ने आगे बताया, "अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है। अगर कोई व्यक्ति आधा किलो प्लास्टिक लेकर जाए, तो उसे नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन चलाता है।"

पीएम मोदी ने अंबिकापुर के अलावा और भी जगहों पर चलाए जा रहे अभियानों की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर भी इसके बारे में लिखते हुए वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा- “छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में प्लास्टिक कचरे को साफ करने की अनोखी पहल हो या फिर बेंगलुरु में कुओं और झीलों को नया जीवन देने का अभियान, ये इस बात के प्रेरक उदाहरण हैं कि यदि ठान लें तो कोई भी बदलाव मुश्किल नहीं है।”

आपको बताते चलें कि अंबिकापुर में इस तरह के कैफे की शुरूआत साल 2019 में की गई थी। इस कैफे को नगर निगम चलाता है। यहां कचरा बीनने वाले और गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है। बदले में उन्हें प्लास्टिक कचरा देना होता है। लोगों का मानना है कि इस अनोखी पहल से शहर साफ सुथरा हुआ है। इस कैफे की थीम है- "More the waste, better the taste"

