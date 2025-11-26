Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Five persons killed 3 injured as SUV collides with truck in Chhattisgarh Janjgir-Champa district Police
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! ट्रक-कार की टक्कर में 5 की मौत; 3 घायल

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! ट्रक-कार की टक्कर में 5 की मौत; 3 घायल

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जांजगीर-चंपा जिले में एसयूवी कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 09:47 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जांजगीर-चंपा जिले में एसयूवी कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

इस एक्सीडेंट की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि यह हादसा जांजगीर पुलिस स्टेशन इलाके के सुकली गांव के पास हुआ है। मंगलवार की रात को यह हादसा तब हुआ, जब कुछ लोग एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि तीन घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है।

पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान विश्वनाथ देवांगन (43), राजेंद्र कश्यप (27), पोमेश्वर जलतारे (33), भूपेंद्र साहू (40) और कमलनयन साहू (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

लेखक के बारे में

युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
