छत्तीसगढ़ में घर में पड़ी थीं पति-पत्नी और 3 बच्चों की लाशें, हत्या-आत्महत्या में उलझी पुलिस
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक घर से 5 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि खुदकुशी करने से पहले उस व्यक्ति ने परिवार के खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का पता चलेगा।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक घर से 5 लाशें मिलने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक घर में एक कपल, उनकी दो नाबालिग बेटियों और एक बेटे की मौत का मामला सामने आया है। मामले में हत्या और आत्महत्या का शक है। एक अधिकारी ने बताया कि संजय नगर इलाके में पीड़ितों के किराए के घर में हुई इन मौतों का पता शुक्रवार देर रात चला।
अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान देने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को जहर दिया था। हालांकि मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही चलेगा।
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान साजिद अली उर्फ सज्जू (50), उनकी पत्नी राबिया बानो (45), बेटे इरशाद अली (20) और बेटियों शाहिद बेगम (15) और इरशाबा परवीन (12) के तौर पर हुई है। अधिकारी ने बताया कि परिवार को बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला और बंद घर से बदबू आने लगी। इसके बाद मकान मालिक और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और साजिद का शव छत से लटका हुआ पाया। जबकि उसकी पत्नी, बेटे और बेटियों के शव फर्श पर पड़े थे। अधिकारी ने बताया कि यह परिवार पिछले आठ महीनों से किराए के मकान में रह रहा था। साजिद पुरानी बैटरी खरीदने और बेचने का काम करता था।
शुरुआती जांच के मुताबिक, परिवार को आखिरी बार गुरुवार शाम को देखा गया था और शुक्रवार को घर बंद रहा। इसके बाद घर में रहने वाले एक अन्य किराएदार ने मकान मालिक से संपर्क किया। शुक्रवार देर रात सीनियर पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। इसके बाद आगे की जांच के लिए घर को सील कर दिया गया।
पुलिस को शक है कि खुदकुशी करने से पहले उस व्यक्ति ने परिवार के खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही चलेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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