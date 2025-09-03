छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 लाख रुपए के इनामी समेत पांच नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों में से एक सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, और वह माओवादियों के एक स्थानीय संगठन दस्ते (LOS) के सदस्य के रूप में सक्रिय था।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को हाल ही में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने पांच नक्सलियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार माओवादियों की पहचान माडवी राकेश, कमलू देवा, कुहराम बुधरा, मड़कम मुया और कवासी पोज्जे के रूप में हुई है। जिन्हें मंगलवार को चिंतलनार पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत रावगुडा गांव के पास एक जंगली इलाके से सुरक्षा बलों ने धर दबोचा।

अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार नक्सलियों में से राकेश के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, और वह माओवादियों के एक स्थानीय संगठन दस्ते (LOS) के सदस्य के रूप में सक्रिय था, जबकि अन्य चार निचले स्तर के कैडर थे।

पुलिस ने माओवादियों के पास से 10 डेटोनेटर, 10 जिलेटिन रॉड, 20 पटाखे, दो सीरिंज, दो बैटरियां, एक इम्प्रोवाइज्ड स्विच, एक रेडियो और बिजली के तार बरामद किए, जिन्हें सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।