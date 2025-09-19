CGPSC घोटाले में रिटायर्ड IAS और पूर्व परीक्षा नियंत्रक समेत 5 गिरफ्तार, CBI ने लिया ऐक्शन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में सीबीआई ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी शामिल हैं। इस मामले में इन पांचों को मिलकर अब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में सीबीआई ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक, पीएससी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव और उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले, दीपा आदिल को गिरफ्तार कर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले सीबीआई ने आरती वासनिक को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने पर सीबीआई जांच की बात कही थी। सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में इन पांचों को मिलकर अब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है।

बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले में इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने 18 नवंबर को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद 10 जनवरी को पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष के भतीजे, डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित) और ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक, सीजीपीएससी) शामिल हैं। इसके अलावा 12 जनवरी को शशांक गोयल और भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित) और साहिल सोनवानी (डिप्टी एसपी पद के लिए चयनित) को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में बंद हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में 2020 से 2022 के बीच भारी अनियमितता हुई थी। आरोप है कि इस दौरान आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के करीबियों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी तथा अन्य उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस घोटाले ने प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।

जांच एजेंसी ने छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए और पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी अभी जेल में बंद है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। इस मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी गए थे, जिसमें कोर्ट ने 18 लोगों की भर्ती पर रोक लगाई थी।