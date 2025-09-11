First he rape then killed his girlfriend the court sentenced him to life imprisonment पहले हवस बुझाई फिर पेचकस से 52 बार वार कर मार डाला गर्लफ्रेंड को, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़First he rape then killed his girlfriend the court sentenced him to life imprisonment

पहले हवस बुझाई फिर पेचकस से 52 बार वार कर मार डाला गर्लफ्रेंड को, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रेप के बाद प्रेमिका की पेचकस से गोदकर हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेमिका का दूसरे युवक के साथ अफेयर के शक में प्रेमी ने इस क्रूरतम वारदात को अंजाम दिया था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोरबाThu, 11 Sep 2025 09:25 PM
share Share
Follow Us on
पहले हवस बुझाई फिर पेचकस से 52 बार वार कर मार डाला गर्लफ्रेंड को, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रेप के बाद प्रेमिका की पेचकस से गोदकर हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेमिका का दूसरे युवक के साथ अफेयर के शक में प्रेमी ने इस क्रूरतम वारदात को अंजाम दिया था। युवती से युवक का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। पूरा मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र कोरबा का है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह क्रूरतम अपराध है। आरोपी को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 24 दिसंबर 2022 को हुई थी। आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट से सफर कर छत्तीसगढ़ पहुंचा और कोरबा के होटल में रुका था। यहां आने के बाद प्रेमिका से फोन पर बात कर मौका देखकर उसके घर पहुंच गया। इस दौरान उसने युवती के साथ रेप किया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती के शरीर को पेचकस से 52 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ा।

तकनीकी जांच से पकड़ाया आरोपी

पुलिस ने जांच और तकनीकी टीम को मदद से आरोपी सहबान खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। गुरुवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अदालत को बताया कि घटनास्थल से पुलिस को खून से सना पेचकश, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई सबूत मिले थे। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड देने का आग्रह किया।

अर्थदंड नहीं जमा करने पर और 18 महीने की सजा

जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर निवासी 30 साल के सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और कुल 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का अपराध क्रूरतम श्रेणी का है।

रिपोर्टः संदीप दीवान

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।