रायपुर में हादसा; 7 मंजिला बेबीलोन टॉवर में भीषण आग, बचाए गए 40 से अधिक लोग

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। सात मंजिला एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के बाद 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इमारत से 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है।

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि वीआईपी चौक इलाके में बेबीलोन टॉवर के एक हिस्से में रात करीब साढ़े आठ बजे आग लग गई। इमारत की दूसरी मंजिल पर आग की लपटें देखी गईं। देखते ही देखते आग की लपटें अन्य मंजिलों तक फैल गईं।

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। 40 से ज्यादा फंसे हुए लोगों को परिसर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डेढ़ घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया।

अधिकारी ने बताया आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। संदेह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी।

वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डेंगू की बढ़ती आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से लेकर पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में निगम अमले के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और निर्माण सामग्री हटाई गई। निगम की कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों और ठेले वालों ने विरोध भी किया, जिससे मौके पर हल्की झड़प की स्थिति बनी। कई पर जुर्माना भी लगाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए साफ-सफाई अत्यंत आवश्यक है।