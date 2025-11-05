Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में हुए रेल हादसे को लेकर मामला दर्ज, पुलिस ने बताया किन लोगों के खिलाफ हुई यह FIR

संक्षेप: भारतीय रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

Wed, 5 Nov 2025 10:46 PMSourabh Jain पीटीआई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक दिन पहले हुई ट्रेन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत के बाद, इस मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस बात की जानकारी बुधवार को पुलिस की तरफ से दी गई।

प्रारंभिक रिपोर्ट में क्रू मेंबर्स को बताया दोषी

उधर इस रेल हादसा मामले में बुधवार को ही जॉइंट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। सूत्रों के अनुसार सुपरवाइजरी जांच रिपोर्ट में प्राथमिक तौर पर ट्रेन के क्रू मेंबर्स को हादसे के लिए जिम्मेदार पाया गया है। लोकल ट्रेन के क्रू मेंबर ने डेंजर सिग्नल को क्रॉस किया था। इसके अलावा हादसे की जांच के लिए ​कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है, यानी रेल संरक्षा आयुक्त पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही पूरी वस्तु स्थिति का पता लग सकेगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना गटौरा और बिलासपुर के बीच सिग्नल या लाइन-स्विचिंग से जुड़ी तकनीकी त्रुटि भी हो सकती है।

हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हुई

यह दुर्घटना मंगलवार शाम लगभग चार बजे उस वक्त हुई थी, जब रेड सिग्नल पार करने के बाद एक मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) पैसेंजर ट्रेन पटरी पर खड़ी एक अन्य मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में छह महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हुई है और 20 अन्य घायल हुए हैं। यह हादसा मुंबई-हावड़ा रेल खंड पर बिलासपुर और गटौरा रेलवे स्टेशनों के बीच उस वक्त हुआ था, जब पैसेंजर ट्रेन (कोरबा जिले के) गेवरा से बिलासपुर जा रही थी।

रेलवे ने की मुआवजे की घोषणा

बता दें कि भारतीय रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की है।

कांग्रेस ने की 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग

उधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को बिलासपुर रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच और मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बुधवार को बिलासपुर रेल हादसे के घायलों से मिले तथा उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान बैज ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए तथा घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। बैज ने कहा कि बिलासपुर का रेल हादसा बड़ी लापरवाही है और इस मामले की जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'यह हादसा ‘डबल इंजन’ सरकार की छत्तीसगढ़ के साथ की जा रही उपेक्षा का भी परिणाम है। छत्तीसगढ़ के रेलवे ट्रैक में 'सुरक्षा कवच' वाले सिग्नल क्यों नहीं लगाए जा रहे? जबकि रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ से ही मिलता है और फिर भी रेलवे इस प्रदेश की उपेक्षा करता है।'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन से केवल माल भाड़े से केंद्र की सरकार 25 हजार करोड़ से ज्यादा हर साल कमाती है, लेकिन यहीं के रेल यात्रियों को सुरक्षा कवच नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन में लगभग 600 किलोमीटर अप और डाउन लाइन में कवच सुरक्षा सिग्नल प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव मई 2024 से केंद्र की मोदी सरकार के पास लंबित है।

