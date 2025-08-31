अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, टीएमसी सांसद मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। मोइत्रा ने कथित तौर पर अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रखने की बात कही थी।

एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर मोइत्रा के खिलाफ शनिवार को माना पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मोइत्रा ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए।

उन्होंने कथित तौर पर यह बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए दिया। हालांकि, पीटीआई ने अपनी ओर से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है।