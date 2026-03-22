सरगुजा के संजय वन में घुसा आवारा कुत्तों का झुंड, 15 हिरणों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा; मौत
सरगुजा के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अभिषेक जोगवत ने बताया कि चार से पांच आवारा कुत्तों का एक झुंड पास के जंगल से पार्क में घुस आया और हिरणों के बाड़े को तोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आवारा कुत्तों के काटने से 15 हिरणों की मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शुक्रवार रात कुत्तों का एक झुंड अंबिकापुर के एनिमल रेसक्यू सेंटर संजय वन वाटिक पार्क में घुसा और हिरणों पर दौड़ा दौड़ाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं 21 मार्च की सुबह जह वन कर्मचारियों और अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया।
वन विभाग ने इस घटना के संबंध में कथित लापरवाही के आरोप में एक डिप्टी रेंजर और तीन वन रक्षकों सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। संजय वन वाटिका की देखरेख की जिम्मेदारी वन विभाग की है और यहां टूरिस्ट भी आते हैं जो कि एक चिड़ियाघर की तरह ही है।
चार से पांच आवारा घुसे थे
सरगुजा के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अभिषेक जोगवत ने बताया कि चार से पांच आवारा कुत्तों का एक झुंड पास के जंगल से पार्क में घुस आया और हिरणों के बाड़े को तोड़ दिया। इन 15 हिरणों में 5 मादा चीतल, 1 नर चीतल, 5 मादा कोटरा, 1 नर कोटरा, 3 नर चौसिंघा शामिल हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हिरणों की मौत कुत्तों के काटने के वजह से हुई है।
पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार
अधिकारी के मुताबिक हिरणों के पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका तय प्रक्रियाओं के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं मुख्य वन संरक्षक (सरगुजा सर्किल) दिलराज प्रभाकर ने कथित लापरवाही के लिए डिप्टी रेंजर अशोक सिन्हा (डिप्टी रेंजर) के साथ वन रक्षक ममता परते (वनपाल), प्रतिमा लकड़ा (वनपाल) और बिंदु सिंह (वनपाल) को निलंबित कर दिया है।
नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर जवाब
अंबिकापुर के फॉरेस्ट रेंजर अक्षपालक ऋषि को भी नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है, ऐसा न करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोगावत ने कहा, 'घटना की जांच के लिए सब-डिविजनल ऑफिसर (फॉरेस्ट), अंबिकापुर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्क को तीन दिनों के लिए आम जनता के लिए बंद रखा गया है और यहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। जब घटना हुई, तब वहां कोई भी मौजूद नहीं था।'
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