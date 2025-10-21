बहू को बचाते-बचाते ससुर ने दे दी जान, छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर बुजु्र्ग की हत्या

Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Father in law dies trying to save daughter in law elderly man murdered in Chhattisgarh for bursting firecrackers
संक्षेप: एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र में हुए हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Tue, 21 Oct 2025 08:43 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दुर्ग, पीटीआई
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घर के बाहर पटाखे फोड़ने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद दो लोगों ने 60 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र में हुए हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि संजय और शुभम नाम के आरोपी पीड़ित के घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे, तभी पीड़ित की बहू ने विरोध किया। इसके बाद दोनों ने एक छोटा कटर निकाला और महिला का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गए, जहां पीड़ित गणेश बैरागी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। अधिकारी ने बताया कि जब उसने उन लोगों को शांत करने की कोशिश की , तो उन्होंने गालियां दीं और उस पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि शुभम ने पीड़ित का हाथ पकड़ रखा था, जबकि संजय ने कटर से उसके सीने और पेट पर बार-बार वार किए। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बेहोश हो गया और उसे सुपेला के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि हमलावर, जो उसी इलाके के निवासी थे, घटनास्थल से भाग गए और पीड़ित की बहू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलवार को उन्हें पकड़ लिया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

