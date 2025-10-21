बहू को बचाते-बचाते ससुर ने दे दी जान, छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर बुजु्र्ग की हत्या
संक्षेप: एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र में हुए हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घर के बाहर पटाखे फोड़ने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद दो लोगों ने 60 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार रात भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र में हुए हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि संजय और शुभम नाम के आरोपी पीड़ित के घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे, तभी पीड़ित की बहू ने विरोध किया। इसके बाद दोनों ने एक छोटा कटर निकाला और महिला का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गए, जहां पीड़ित गणेश बैरागी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। अधिकारी ने बताया कि जब उसने उन लोगों को शांत करने की कोशिश की , तो उन्होंने गालियां दीं और उस पर हमला कर दिया।
उन्होंने बताया कि शुभम ने पीड़ित का हाथ पकड़ रखा था, जबकि संजय ने कटर से उसके सीने और पेट पर बार-बार वार किए। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बेहोश हो गया और उसे सुपेला के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया कि हमलावर, जो उसी इलाके के निवासी थे, घटनास्थल से भाग गए और पीड़ित की बहू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलवार को उन्हें पकड़ लिया गया।
