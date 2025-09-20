father and son died from snake bites in Chhattisgarh, woman is critical, mistake proved costly छत्तीसगढ़ में नींद में हुई एक चूक पड़ी भारी; बाप-बेटे की मौत, महिला गंभीर; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में नींद में हुई एक चूक पड़ी भारी; बाप-बेटे की मौत, महिला गंभीर; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कोरबा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस बारे में कहा, 'गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवनियुक्त कर्मचारी ने कथित तौर पर बिना जांच किए ही मरीजों को रेफर कर दिया था। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain पीटीआई, कोरबा, छत्तीसगढ़Sat, 20 Sep 2025 05:46 PM
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब करैत सांप के काटने के कारण पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र में उचित इलाज नहीं मिलने को दोनों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है, वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की बात कही है।

मृतकों के परिजनों ने शनिवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार तड़के दर्री थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में हुई। मृतकों की पहचान 52 साल के चूड़ामणि भारद्वाज और उसके नाबालिग बेटे प्रिंस (10) के रूप में हुई है, जबकि रजनी (41) की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने दोनों की मौत के लिए स्वास्थ्य केंद्र में एंटीवेनम की अनुपलब्धता को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जिस स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ितों को पहले ले जाया गया था, वहां दवा के अभाव में दोनों की मौत हो गई।

नींद के चलते सांप को समझा साधारण कीड़ा

सांप ने सबसे पहले परिवार के मुखिया को काटा था, लेकिन वह नींद में थे और इसी वजह से उन्हें लगा कि उन्हें किसी कीड़े ने काटा होगा, यही सोचकर वापस सो गए, और उनकी इसी चूक ने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। एक रिश्तेदार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, 'चूड़ामणि भारद्वाज (52) एल्युमीनियम प्लांट में काम करते थे, और अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी एक करैत सांप ने उन्हें काट लिया। पर उन्हें लगा कि किसी कीड़े के डंक मारा है और यही समझकर वह एकबार फिर सो गए। बाद में उसी सांप ने उनके बेटे प्रिंस (10) और फिर पत्नी रजनी (41) को भी काट लिया।'

आगे उन्होंने कहा, 'मामले का पता चलने पर परिजन पीड़ितों को गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा समय तक दरवाजा पीटने के बावजूद, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ितों को गंभीर हालत में कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक चूड़ामणि और प्रिंस की मौत हो गई।' परिवार के एक सदस्य ने बताया कि चूड़ामणि की पत्नी रजनी फिलहाल जीवित है, लेकिन उसकी हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है।

उधर कोरबा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) एसएन केसरी ने इस बारे में कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवनियुक्त कर्मचारी ने कथित तौर पर बिना जांच किए ही मरीजों को रेफर कर दिया था। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी।'

