1 बोरी सिक्का लेकर शोरूम पहुंचा किसान, बेटी को दिलाई चमचमाती स्कूटी; दिल खुश कर देगा VIDEO

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक केसरा गांव के रहने वाले किसान बजरंग राम भगत बेटी चंपा के लिए स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचे थे। स्कूटी के लिए जमा की गई रकम में 40 हजार रुपये के सिक्के भी थे।

Thu, 23 Oct 2025 08:23 PM
छत्तीसगढ़ के जशपुर से दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक किसान परिवार स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचा। उसके हाथ में बोरी थी, जिसमें पाई पाई करके जमा की गई उसके मेहनत की कमाई थी। बोरी में सिक्के भरे थे, पूरे 40000 के। किसान भाई अपनी प्यारी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने आया था। एक साथ इतने सिक्के देखकर शोरूम का स्टाफ चौंका जरूर, लेकिन फिर किसान पिता के स्नेह और इच्छाशक्ति को देखकर खुश भी हुए।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक केसरा गांव के रहने वाले किसान बजरंग राम भगत बेटी चंपा के लिए स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचे थे। स्कूटी के लिए जमा की गई रकम में 40 हजार रुपये के सिक्के भी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शोरूम पहुंचकर बजरंग राम भगत ने पूछा- हम स्कूटी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए सिक्के लेकर आए हैं। क्या हमें स्कूटी मिलेगी?

इस बात की जानकारी जैसे ही शोरूम के मालिक को लगी, तो उन्होंने उनका खुशी-खुशी स्वागत किया। किसान पिता ने सिक्के के अलावा बाकी की रकम नोटों में जमा की थी। शोरूम के मालिक ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। इसे देखकर बहुत खुशी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में काउंटर पर कर्मचारी के आगे ढेर सारे सिक्के रखे दिखाई देते हैं।

वीडियो में दिखाई दे रही महिला कर्मचारी खुशी-खुशी कहती है, एक किसान भाई आए थे पूरे परिवार के साथ। एक्टिवा लेकर गए हैं। उन्होंने बाद में खुशी-खुशी हैपी दीवाली कहा और चले गए। पूरा एक बोरा सिक्का दिए हैं और एक्टिवा गाड़ी लेकर गए हैं। एक अन्य वीडियो में किसान काउंटर पर सिक्के गिनते हुए दो लोग दिखते हैं। इसमें किसान परिवार के साथ आईं 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं।

