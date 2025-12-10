छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले के फरहद चौक का बदलेगा नाम, क्या होगी नई पहचान?
छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले के फरहद चौक का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। फरहद चौक का क्या होगा नया नाम? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले में नाम बदलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ के राजनांदगांव जिले के फरहद चौक का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह चौक रखा जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आदिवासी समाज की ओर से राजनांदगांव जिले के फरहद चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव ने फरहद चौक का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह चौक करने की घोषणा की।
महापौर यादव ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह न केवल आदिवासी समाज बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे। वीर नारायण सिंह जी ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। समाज को चाहिए कि ऐसे वीरों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज और राष्ट्रहित में कार्य करें।
वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह जी ने जिस समान, न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी समाज का स्वप्न देखा था, उसे साकार करना हमारी प्रेरणा भी है और संकल्प भी। प्राण‑पण से परिश्रम करते हुए, हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराते हैं।
सीएम ने आगे कहा कि आज जनजातीय समाज के गर्व राष्ट्रीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी का पावन दिवस है। इसी ऐतिहासिक दिन दो साल पहले भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना था। संगठन ने जिस विश्वास के साथ यह जिम्मेदारी सौंपी उसके लिए स्वयं को कृतज्ञ महसूस करता हूं। जनता और संगठन द्वारा जताया गया यह भरोसा हमें अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग बनाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
