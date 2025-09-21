फेसबुक वाली पूजा निकला करण साहू, फर्जी ID बनाकर प्यार का दिया झांसा और ठगे लाखों
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में फेसबुक पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर एक ठेकेदार से 25 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने फेसबुक पर महिला बनकर मैसेज किया। 'हैलो, मैं पूजा बोल हूं' कहकर ठेकेदार को झांसे में लिया। प्यारी और इमोशनली मैसेज कर पैसे ट्रांसफर करवाए। ठेकेदार से लिए पैसे शराब और जुएं में उड़ा दिए। पुलिस जांच में फेसबुक में चैटिंग करने वाली युवती वास्तव में लड़का निकला, जिसका नाम करण साहू है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम करण साहू है। वह बलौदाबाजार जिले के भाटापारा वार्ड क्रमांक-1 का निवासी है। करण ने फेसबुक में युवती बनकर ठेकेदार दीपक को अपने जाल में फंसाकर ठगी की। आरोपी ने कभी माता-पिता की तबीयत खराब होने तो कभी खुद के MBBS में दाखिले का बहाना बनाकर पैसे लिए। पुलिस के मुताबिक करण साहू ने 2023 में फेसबुक पर ‘पूजा साहू’ नाम से एक फर्जी आईडी बनाई। इसके बाद उसने ठेकेदार दीपक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दीपक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद दोनों के बीच फेसबुक और वॉट्सऐप पर लगातार बातचीत होने लगी।
अलग-अलग नंबरों से वाट्सएप मैसेज भेजे
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी करण साहू उर्फ ‘पूजा साहू’ ने धीरे-धीरे ठेकेदार को अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद उसने अलग-अलग नंबरों से वॉट्सऐप पर मैसेज भेजने शुरू किए। कभी माता-पिता की तबीयत खराब होने, कभी बहन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और कभी खुद के एमबीबीएस में दाखिले का बहाना बनाकर आरोपी ने पैसों की मांग करती रही। आरोपी की बातों पर भरोसा कर ठेकेदार ने कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए।
ठगी होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कुल 25 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर और फोन-पे के जरिए हड़पे। दीपक ने आरोपी को पैसे देने के लिए अपनी मां के गहने तक बेच डाले और कई लोगों से कर्ज भी लिया। बार-बार पैसों की डिमांड से ठेकेदार को शक हुआ। उसने आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच शुरू करवाई। पता चला कि पूजा साहू नाम की कोई लड़की नहीं है, बल्कि असल में यह शख्स करण साहू नाम का युवक है। ठगी का एहसास होते ही ठेकेदार दीपक ने अकलतरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। (रिपोर्ट- संदीप दीवान)
