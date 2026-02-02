'एपस्टीन फाइल्स’ में PM मोदी तक का नाम, BJP चुप क्यों? भूपेश बघेल ने साधा निशाना, VIDEO

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा- अभी 'एपस्टीन फाइल' आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया है, लेकिन सब मौन हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को शिरे से खारिज किया है।

'एपस्टीन फाइल्स' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का जिक्र सामने आने के बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा- "अभी 'एपस्टीन फाइल' आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया है, लेकिन सब मौन हैं।" हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को शिरे से खारिज किया है। अब आगे पढ़िए भूपेश बघेल ने इस मामले को केरल फाइल्स और कश्मीर फाइल्स के साथ कैसे जोड़ा है।

भूपेश बघेल ने साधा निशाना, क्या कहा? मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा- “कुछ दिनों पहले “कश्मीर फाइल्स” आई थी जिसने लोगों को बांटने का काम किया। फिर आई “केरल फाइल्स”, उसमें भी बांटने का काम किया गया। अभी “एपस्टीन फाइल” आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया है, लेकिन भाजपा और सरकार सब मौन हैं। अभी इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स के बारे में तो भाजपा के लोग खूब बातें किया करते थे, अब जरा एपस्टीन फाइल के बारे में बोलें।”

भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया खारिज हालांकि इस मामले में भारत ने जेफरी एपस्टीन से संबंधित जांच फाइलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ को शनिवार को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, ''हमने तथाकथित एपस्टीन फाइलों से एक ईमेल संदेश की खबरें देखी है, जिनमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल दौरे का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री की जुलाई 2017 में इजराइल की आधिकारिक यात्रा के तथ्य को छोड़कर, ईमेल में किए गए बाकी सभी संकेत एक दोषी अपराधी के तुच्छ चिंतन से अधिक कुछ नहीं हैं, जिन्हें अत्यंत तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।''

अब जानिए आखिर क्या है एपस्टीन फाइल एपस्टीन फाइल्स का संबंध अमेरिकी फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन से है, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे थे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस पर आज भी सवाल उठते हैं।