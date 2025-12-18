सुकमा में बड़ा एनकाउंटर! सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। सुकमा में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुकमा जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दल को माओवादी विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह से सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि अभियान पूरा होने के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी दी जाएगी।
