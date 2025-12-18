सुकमा में बड़ा एनकाउंटर! सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। सुकमा में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है।

Dec 18, 2025 09:56 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुकमा जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दल को माओवादी विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह से सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि अभियान पूरा होने के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी दी जाएगी।

