छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर! सुकमा में नक्सलियों पर दनादन गोली बरसा रहे जवान

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार ऐक्शन जारी है। यहां के सुकमा में गुरुवार को एक बार फिर से नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी चल रही है। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सुकमाThu, 18 Sep 2025 11:12 AM
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार ऐक्शन जारी है। सुकमा में गुरुवार को एक बार फिर से नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी चल रही है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुककर फायरिंग हो रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऐक्शन जारी है। बीते कुछ महीनों में सुरक्षाबलों ने सैकड़ों नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस दौरान सीपीआई(M) के कई बड़े सदस्य और केंद्रीय समित के सदस्य भी मारे गए हैं।

