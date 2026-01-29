छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर दोहरा ऐक्शन, इस जिले में चल रहा एनकाउंटर; भारी मात्रा में IED भी नष्ट
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बीजापुर में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षाकर्मियों ने बम भी बरामद किया है।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की टीम ऐक्शन मोड में है। यहां सुरक्षाबलों की टीम दोहरी कार्रवाई कर रही है। बीजापुर में एक ओर नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षाबलों की टीमने 20 और 30 किलोग्राम के आईईडी बम बरामद किए हैं। इन आईईडी बमों को टीम ने रिकवर करने के बाद नष्ट कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ आज सुबह जिले के दक्षिणी हिस्से के जंगल में शुरू हुई, जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की एक टीम इलाके में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि रुक-रुककर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।