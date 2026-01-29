Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर दोहरा ऐक्शन, इस जिले में चल रहा एनकाउंटर; भारी मात्रा में IED भी नष्ट

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बीजापुर में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षाकर्मियों ने बम भी बरामद किया है।

Jan 29, 2026 12:53 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की टीम ऐक्शन मोड में है। यहां सुरक्षाबलों की टीम दोहरी कार्रवाई कर रही है। बीजापुर में एक ओर नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षाबलों की टीमने 20 और 30 किलोग्राम के आईईडी बम बरामद किए हैं। इन आईईडी बमों को टीम ने रिकवर करने के बाद नष्ट कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ आज सुबह जिले के दक्षिणी हिस्से के जंगल में शुरू हुई, जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की एक टीम इलाके में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि रुक-रुककर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
